Стоит ли бояться стоматологов? Отправились в минскую профильную поликлинику

Его хвалят и ругают. От него зависят жизнь и благополучие. Оно каждый день делает шаг вперед и стремится к тому, чтобы люди меньше болели и чаще ходили к врачам. Нет, не лечиться, а проходить обследование. Отечественное здравоохранение по многим позициям признается одним из лучших в мире, о чем говорит и наш Президент. В ток-шоу «Большой город» на СТВ поговорили о задачах, которые глава государства поставил перед медиками. В первую очередь навести порядок в сфере и позаботиться о качестве и доступности обслуживания в каждом уголке нашей страны.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Если бы не работа, в этом кресле я бы не оказалась еще долго. Стоматолог точно входит в топ-3 врачей, которых боятся как дети, так и взрослые. Может, оттого технологии в этой области медицины развиваются особенно быстро? Чтобы сделать процедуры максимально безболезненными. Надеюсь, после этого сюжета на один фактор страха у вас станет меньше. Да и у меня тоже. Стильный интерьер, приветливый персонал – эту поликлинику можно спутать с офисом. Выдает вывеска. Мы в стоматологии, друзья. В месте, которое некоторые стараются обходить стороной. А зря.

Юлия Каймович, врач-стоматолог-хирург 5-й городской стоматологической поликлиники:

Для пациентов каждый раз это что-то неизведанное, новое. Всегда боятся, потому что это все-таки невмешательство. Для них хирургическая операция – это всегда страх. Поэтому всегда приходится их успокаивать. Сложные случаи – не редкость. Тогда, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. На выручку приходят коллеги, они же друзья. Подружиться стоматологам удалось и с техникой. Рентгенаппарат – вот уж кто точно видит пациентов насквозь.

Татьяна Ладутько рентгенолаборант 5-й городской стоматологической поликлиники:

Наша поликлиника оснащена современным цифровым низкодозовым оборудованием. Пациенты имеют возможность в короткий срок записаться на КЛКТ и тут же получить результат. Современный аппарат позволяет нам сделать исследование высокого качества.

А этот аппарат особо требовательный. Работать с ним нужно только в четыре руки. Такова специфика.

Ольга Королева, врач-стоматолог-терапевт 5-й городской стоматологической поликлиники:

Он помогает нам визуализировать, то есть найти пропущенные каналы, убрать старые материалы с каналов, что обеспечивает нам в последующем хорошие ирригацию и пломбировку.

Вот, например, картина, которую написала сотрудница.

Вот сертификаты, которыми гордится коллектив.

А вот плакат 1956 года. В интерьер этой стоматологической клиники он вписался.

Ирина Пронорович, врач-стоматолог-терапевт 5-й городской стоматологической поликлиники:

Отношение администрации хорошее, работается комфортно. Всегда все вовремя ремонтируется. Вовремя материалы. Теплые отзывы о работе врачей оставляют не только коллеги по цеху, но и сами пациенты. Книга замечаний и предложений переполнена. Лишнего не подумайте – благодарностями.

Немало песен о них сложено,

Немало о врачах стихов.

На доктора смотрю я завороженно

И вспоминаю вновь и вновь. Застать довольного пациента успеваем и мы сами.

Пришел в поликлинику на профосмотр, чтобы проверить зубы. Очень быстро посмотрели, качественно смотрят. Врачи хорошие. Поликлиника новая. Всегда сюда прихожу. А это молодое поколение врачей – Станислава. Работает в клинике около трех лет.

Станислава Васькович, врач-стоматолог-ортодонт 5-й городской стоматологической поликлиники:

Я самый молодой здесь ортодонт. Коллеги помогают. Все очень нравится. Отправляемся в 6-ую городскую клиническую больницу.

Владимир Малец, заведующий травматолого-отропедическим отделением 6-й городской клинической больницы:

Есть несколько молодых специалистов, которые работают у нас в приемном отделении. Все мы были молодыми, все учатся. Как правило, их одних никто не отпускает. Есть всегда более опытный коллега, который оказывает консультативную помощь, обучающую, всегда поможет в сложных вопросах. День врача порой расписан по минутам. В 8 утра внутрибольничное совещание. Далее – плановая госпитализация, осмотр пациентов. А вот потом график уже становится подвижным. Владимир Малец:

В 9 утра начинается операционный день. Он начинается для остальных сотрудников заранее, потому что пациенты где-то в 8:30 подаются в отделение, где уже в это время приходит анестезиолог, сестра-анестезистка, операционная сестра, где выполняется необходимое предоперационное анестезиологическое пособие. В 9 утра начинается операционный день, который заканчивается в 14:00, иногда в 14:30 – в зависимости от сложности операций и их количества. Работы хватает, но врачи давно научились распределять время. Это подмечают и пациенты. Виктория одна из них. Оступилась, почувствовала невыносимую боль и обратилась в приемный покой.