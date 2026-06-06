Мир снова заговорил о пандемии. Есть ли повод для паники – разбираемся в ток-шоу «Мнения»

В мире заговорили о новой пандемии. Что это, реальная опасность или очередная информационная бомба?
В мире заговорили о новой пандемии. Что это, реальная опасность или очередная информационная бомба?
Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук (Россия):
Мы увидели, как европейцы, известные своим свободомыслием, свободолюбием, позволили собственным властям по щелчку просто взять и посадить себя в закрытые квартиры.
Томас Рёпер, журналист (Германия):
Если это начнется, будет непредсказуемо. Это можно искусственно производить и искусственно использовать против своих врагов.
Так надеваем или же срываем маски?
Маттео Педжо, предприниматель:
Они фанаты теории заговора. Легкий повод, чтобы убрать все, что не нужно для капиталистической экономики.
Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Чему научила пандемия? Это носить маски и мыть руки. Чему научила Республика Беларусь весь мир? Не впадать в панику.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 7 июня, в 22:00 на «РТР-Беларусь».