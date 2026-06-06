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Мир снова заговорил о пандемии. Есть ли повод для паники – разбираемся в ток-шоу «Мнения»

06 июня 2026 14:46
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В мире заговорили о новой пандемии. Что это, реальная опасность или очередная информационная бомба?

Мир снова заговорил о пандемии. Есть ли повод для паники – разбираемся в ток-шоу «Мнения»-2

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук (Россия):  
Мы увидели, как европейцы, известные своим свободомыслием, свободолюбием, позволили собственным властям по щелчку просто взять и посадить себя в закрытые квартиры.

Мир снова заговорил о пандемии. Есть ли повод для паники – разбираемся в ток-шоу «Мнения»-4

Томас Рёпер, журналист (Германия):
Если это начнется, будет непредсказуемо. Это можно искусственно производить и искусственно использовать против своих врагов.

Так надеваем или же срываем маски?

Мир снова заговорил о пандемии. Есть ли повод для паники – разбираемся в ток-шоу «Мнения»-6

Маттео Педжо, предприниматель:
Они фанаты теории заговора. Легкий повод, чтобы убрать все, что не нужно для капиталистической экономики.

Мир снова заговорил о пандемии. Есть ли повод для паники – разбираемся в ток-шоу «Мнения»-8

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста: 
Чему научила пандемия? Это носить маски и мыть руки. Чему научила Республика Беларусь весь мир? Не впадать в панику.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 7 июня, в 22:00 на «РТР-Беларусь».

# Международная политика

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