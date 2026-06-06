Мир снова заговорил о пандемии. Есть ли повод для паники – разбираемся в ток-шоу «Мнения»

В мире заговорили о новой пандемии. Что это, реальная опасность или очередная информационная бомба?

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук (Россия):

Мы увидели, как европейцы, известные своим свободомыслием, свободолюбием, позволили собственным властям по щелчку просто взять и посадить себя в закрытые квартиры.

Томас Рёпер, журналист (Германия):

Если это начнется, будет непредсказуемо. Это можно искусственно производить и искусственно использовать против своих врагов. Так надеваем или же срываем маски?

Маттео Педжо, предприниматель:

Они фанаты теории заговора. Легкий повод, чтобы убрать все, что не нужно для капиталистической экономики.