«Раньше к бесплатному врачу боялись идти». Вот почему сейчас всё изменилось

Его хвалят и ругают. От него зависят жизнь и благополучие. Оно каждый день делает шаг вперед и стремится к тому, чтобы люди меньше болели и чаще ходили к врачам. Нет, не лечиться, а проходить обследование. Отечественное здравоохранение по многим позициям признается одним из лучших в мире, о чем говорит и наш Президент. В ток-шоу «Большой город» на СТВ поговорили о задачах, которые глава государства поставил перед медиками. В первую очередь навести порядок в сфере и позаботиться о качестве и доступности обслуживания в каждом уголке нашей страны. Екатерина Забенько, СТВ:

Вот еще важный вопрос: какая доля приходится на частников и на государственный сектор? Потому что показалось, что сейчас частников стало намного больше. При том, что уровень оказания услуг в государственных поликлиниках существенно растет.

Елена Дашкевич, главный врач УЗ «5-я городская стоматологическая поликлиника»:

В Минске более 400 частных структур. Но если мы возьмем по количеству посещений, то количество обращений пациентов в частные структуры – это 12 %, и 88% все-таки приходится на государственный сектор. Екатерина Забенько:

Раньше к бесплатному врачу боялись идти, потому что считали, что услуга будет оказана некачественно, что подхода к клиенту не будет, как у частника. Елена Дашкевич:

Безусловно, сервисность очень сильно растет. Мы конкурируем с частными структурами. Безусловно, по уровню оснащения, по уровню закупок материалов мы ни в чем не уступаем частникам. Иногда, к сожалению, по вынужденным причинам, приходя на какие-то проверки либо на рассмотрение жалоб частной структуры, ты видишь, что они и оснащены похуже, и укомплектованы послабее. И 45 % врачей, которые осуществляют прием в частных учреждениях, являются внешними совместителями. То есть это те же люди, которые в обычной жизни работают в обычной государственной поликлинике.