Снопков провел встречу с Зампредседателя КНР

В Беларусь с рабочим визитом прибыл заместитель Председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. Борт из Пекина встречали в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От отдельных проектов Беларусь и Китай уверенно движутся к глубокой экономической интеграции. Перспективы промышленного и инвестиционного сотрудничества обсудили в рамках двустороннего бизнес-форума. Он объединил около 80 крупных компаний из КНР и представителей белорусских деловых кругов.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

В Тяньцзине в прошлом году главы наших стран приняли решение о проведении годов промышленной кооперации. Для нас это прежде всего практический инструмент углубления взаимодействия. Упор именно на прикладную промышленно-технологическую кооперацию с Китаем, с китайскими компаниями сделан и в обновленной директиве Президента о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

Жень Фей, заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка:

Насчет нашего проекта «Великий камень». Как вы знаете, это проект между Китаем и Беларусью в рамках совместного развития инициативы «Один пояс – один путь». И разные компании делают большое усилие, чтобы этот проект развивался.

В программе рабочего визита Хань Чжэна – участие в Белорусско-Китайском форуме промышленного и инвестиционного сотрудничества. Высокий гость из КНР посетит, как ожидается, международную выставку «Белагро-2026», а также ряд знаковых культурных объектов.