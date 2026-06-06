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Снопков провел встречу с Зампредседателя КНР

06 июня 2026 16:49
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В Беларусь с рабочим визитом прибыл заместитель Председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. Борт из Пекина встречали в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн прибыл с рабочим визитом в Беларусь.

Снопков провел встречу с Зампредседателя КНР-2

От отдельных проектов Беларусь и Китай уверенно движутся к глубокой экономической интеграции. Перспективы промышленного и инвестиционного сотрудничества обсудили в рамках двустороннего бизнес-форума. Он объединил около 80 крупных компаний из КНР и представителей белорусских деловых кругов. 

Снопков провел встречу с Зампредседателя КНР-4

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
В Тяньцзине в прошлом году главы наших стран приняли решение о проведении годов промышленной кооперации. Для нас это прежде всего практический инструмент углубления взаимодействия. Упор именно на прикладную промышленно-технологическую кооперацию с Китаем, с китайскими компаниями сделан и в обновленной директиве Президента о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

Жень Фей, заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка:
Насчет нашего проекта «Великий камень». Как вы знаете, это проект между Китаем и Беларусью в рамках совместного развития инициативы «Один пояс – один путь». И разные компании делают большое усилие, чтобы этот проект развивался.

В программе рабочего визита Хань Чжэна – участие в Белорусско-Китайском форуме промышленного и инвестиционного сотрудничества. Высокий гость из КНР посетит, как ожидается, международную выставку «Белагро-2026», а также ряд знаковых культурных объектов.

# Николай Снопков # Беларусь-Китай

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