Насколько развита белорусская медицина? Поговорили с врачами

Его хвалят и ругают. От него зависят жизнь и благополучие. Оно каждый день делает шаг вперед и стремится к тому, чтобы люди меньше болели и чаще ходили к врачам. Нет, не лечиться, а проходить обследование. Отечественное здравоохранение по многим позициям признается одним из лучших в мире, о чем говорит и наш Президент. В ток-шоу «Большой город» на СТВ поговорили о задачах, которые глава государства поставил перед медиками. В первую очередь навести порядок в сфере и позаботиться о качестве и доступности обслуживания в каждом уголке нашей страны. Екатерина Забенько, СТВ:

6-я больница славится на всю Беларусь и далеко за ее пределами. Мониторинговые группы, которые работали по поручению Президента, у вас не побывали, но тем не менее как опытный управленец расскажите, пожалуйста, по каким критериям можно оценивать работу объекта здравоохранения?

Игорь Юркевич, главный врач УЗ «6-я городская клиническая больница»:

Есть модели конечных результатов деятельности, в том числе стационарных организаций, но самую главную оценку, на мой взгляд, поставят любой организации пациенты, которые в ней получают медицинскую помощь. Екатерина Забенько:

Но сегодня для этого есть все доступные методы и способы: и социальные сети, и горячие линии. Игорь Юркевич:

Верно. И насколько учреждение оказывает на достойном уровне качественную, своевременную медицинскую помощь – такова оценка этой организации здравоохранения. В больницу идут чаще всего, к сожалению, с бедой.

Екатерина Забенько:

Что касается уровня оснащенности учреждения здравоохранения, на примере 6-й больницы скажите, когда последний раз туда закупалось оборудование, в каком объеме и насколько оно современное? Игорь Юркевич:

Буквально вчера мы получили новый передвижной рентгенаппарат для травмокорпуса. Вчера же получили установочные инструментарии дополнительные для служб ортопедии. За полугодие этого года было получено более 50 единиц современного медицинского оборудования. Екатерина Забенько:

Игорь Викторович, говорим об одной из актуальных услуг в вашей больнице – это эндопротезирование суставов. Какое количество пациентов сегодня ожидает эту операцию? Игорь Юркевич:

Нужно понимать, что в 6-й больнице находится городская очередь на эндопротезирование крупных суставов. На сегодня в общей сумме ожидают оперативного вмешательства на коленном суставе более 3 500 пациентов, и 2 300 человек ожидают вмешательства на тазобедренном суставе. В эту сумму входят пациенты, у которых имеются абсолютные и относительные противопоказания к выполнению, у которых есть осложнения. То есть это не значит, что все эти пациенты должны быть сегодня мгновенно направлены в операционный блок. Нет. Этих пациентов мы на сегодня активно приглашаем, обследуем вместе с амбулаторным звеном, даем рекомендации. И если видим отрицательную динамику, то даже нахождение в очереди не означает, что мы этого пациента можем прооперировать в более ранние сроки.

Екатерина Забенько:

От чего зависит скорость движения этой очереди? Игорь Юркевич:

Мы выполняем ежедневно порядка 9-10 операций. То есть в неделю мы работаем в две смены по протезированию. Выполняем вмешательства в субботу. За прошлую неделю было выполнено 32 оперативных вмешательства на крупных суставах. Поэтому очередь эта достаточно активно движется. Если видим, что у человека проходит прогрессирование заболевания, идет невозможность уже самостоятельно передвигаться, конечно, эти люди идут на комиссию по внеочередному протезированию, направляются в кратчайшие сроки в стационар. Екатерина Забенько:

Одна из самых популярных сфер медицины – это, естественно, стоматология. Какова очередь на услуги у вас?

Елена Дашкевич, главный врач УЗ «5-я городская стоматологическая поликлиника»:

На сегодня все государственные учреждения, а в Минске 10 городских поликлиник стоматологических, один детский центр клинической стоматологии, два ОАО и один КУП – они все охватывают абсолютно все районы города, все закрепленное население, оно может абсолютно свободно, доступно получить помощь сегодня. А для оказания экстренной помощи у нас, во-первых, существуют кабинеты по оказанию неотложной помощи, которые функционируют в каждой государственной поликлинике, либо же это врачебный прием, выделенный под острую боль. То есть пациент, просто проходя мимо в любое учреждение стоматологическое государственное, может получить помощь по острой боли. Если же это застало его врасплох (в выходной день либо в ночное время), то он может обратиться либо в 3-ю стоматологическую поликлинику, либо в 11-ю больницу – в зависимости от ситуации. Если это детки, то это 4-я детская больница на Шишкино. Екатерина Забенько:

На совещании, посвященном здравоохранению, Президент особое внимание уделил детскому здоровью. Все знаем отношение Президента к детям, он всех их называет своими. Как сегодня в целом оценивается работа педиатров и оснащение детских учреждений здравоохранения?