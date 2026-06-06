Более 30 интерактивных локаций! Олимпийский квест проходит Светлогорске

Центральная площадь Светлогорска сегодня, 6 июня, превратилась в одну огромную арену для рекордов и семейного отдыха. В третий день фестиваля «Вытокi» здесь развернулся Олимпийский квест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И даже проливной дождь не помешал сотням ребят выйти на старты, чтобы проверить себя в самых разных видах спорта. Для детей до 14 лет подготовили более 30 интерактивных локаций. Юные атлеты пробуют свои силы на гребных тренажерах, с помощью виртуальной реальности тестируют велотрек, демонстрируют мастерство в карате, борьбе, биатлоне и художественной гимнастике.

Мне очень нравится, я очень рада, что к нам в город приехало такое мероприятие, что где есть погулять. Вот даже дождь не мешает нам в этот день.

Локаций довольно много прошел. И волейбол очень, все очень прикольно, классно. Мне очень понравился бокс.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Крайне важно какую-то модель и стиль жизни формировать с самых, вообще, первых лет, и нужно здоровье. Глава государства неоднократно говорит о том, что здоровье – это не больница, здоровье – это то, что мы даем сами себе. То есть это здоровый образ жизни, это физкультура, это спорт и так далее. И очень здорово, если каждый человек будет понимать, что надо поддерживать свое физическое состояние. В итоге к этому приучает.

Те, кто прошел квест, получают ценные призы от Национального олимпийского комитета. Праздничная программа продлится до вечера. Жителей и гостей города также ждут гастрономические площадки, выступления кавер-бэндов и звезд белорусской эстрады. А в 23 часа небо над Светлогорском раскрасит фейерверк.