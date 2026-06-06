Запрет на посещение лесов введен в четырех районах Беларуси

Запрет на посещение лесов введен в 4 районах Брестской области. Данные отображены на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов в Беларуси на сайте Минлесхоза.

Посещение лесов запрещено на территории Брестского, Дрогичинского, Жабинковского, Кобринского районов Брестской области.

Ограничения на посещение действуют в Малоритском районе Брестской области, по всей Витебской области, в большинстве районов Гомельской области (кроме Ельского, Калинковичского, Лельчицкого, Мозырского, Наровлянского, Речицкого районов), в Гродненской областм (кроме Гродненского, Мостовского и Щучинского районов), в Минской области (кроме Клецкого, Копыльского, Логойского, Любанского, Несвижского, Слуцкого районов), по всей Могилевской области. В период ограничения вход в лес разрешен, однако запрещено въезжать на его территорию на механическом транспортном средстве.

Фото: mlh.by