Польша, Франция, Япония. Вот из каких стран приезжают в Беларусь лечиться

Его хвалят и ругают. От него зависят жизнь и благополучие. Оно каждый день делает шаг вперед и стремится к тому, чтобы люди меньше болели и чаще ходили к врачам. Нет, не лечиться, а проходить обследование. Отечественное здравоохранение по многим позициям признается одним из лучших в мире, о чем говорит и наш Президент. В ток-шоу «Большой город» на СТВ поговорили о задачах, которые глава государства поставил перед медиками. В первую очередь навести порядок в сфере и позаботиться о качестве и доступности обслуживания в каждом уголке нашей страны. Екатерина Забенько, СТВ:

Елена Владимировна, говоря о качестве медицины в Беларуси, можно хвалить, можно ругать, но, наверное, один из самых ярких показателей – это медицинский туризм. Хорошо ли зарабатываем на экспорте услуг?

Елена Дашкевич, главный врач УЗ «5-я городская стоматологическая поликлиника»:

Когда я получала второе образование по организации здравоохранения в БелМАПО, то темой своей дипломной работы я выбрала «Типы организации здравоохранения в разных странах мира». То есть государственные, частные, смешанные формы, страховая медицина и так далее. Абсолютно без всякой лжи и фальши могу сказать, что здравоохранение в Беларуси является образцово-показательным по своей организации, по процессу, по тому, как рационально наполняются кадры, как рационально расставляются точки прихода пациента, как все это грамотно делается, как быстро и качественно оказывается помощь на любом этапе. Наши врачи зарекомендовали себя как очень высокого уровня специалисты, потому что мы можем провести предварительное онлайн-консультирование с помощью интернета с пациентом из любой точки мира. Он присылает нам самый простой хотя бы панорамный снимок ОПТГ или же КТ, что у него есть, и мы уже можем прогнозировать, составлять какой-то план лечения, согласовывать предварительно с пациентом сроки его пребывания, количество визитов и ориентировочную стоимость лечения. Безусловно, большую часть рынка на этом этапе занимают россияне, тем не менее это и Польша, и страны Балтии, это страны Скандинавии, это страны Европы, включая ту же Францию, Япония. Екатерина Забенько:

У нас безвизовый режим. Это, наверное, тоже очень важно. Мы не закрываемся. Елена Дашкевич:

Безусловно, если пациент прибывает через аэропорт, то у него безвизовый режим. Если же ему необходимо получение визы, то мы, например, ему высылаем приглашение с подтверждением его плана лечения, указываем ориентировочные сроки и количество визитов. И наша служба всегда идет нам навстречу.

Екатерина Забенько:

Наверное, протезирование – самая популярная услуга. Елена Дашкевич:

Имплантация, протезирование, да и лечение тоже. Вы знаете, очень часто и на лечение приезжают, потому что качественное лечение. Люди знают, что после хорошо перелеченных каналов проходит гайморит, например. Екатерина Забенько:

Кстати, да, лайфхак такой, я думаю, что многие не знали. Игорь Викторович, по поводу эндопротезирования. Раньше очень боялись отечественных протезов. Я знаю, что сейчас белорусы существенно продвинулись в этом вопросе. Вы были на испытаниях. Вот как вы считаете, есть ли будущее у наших белорусских протезов? И насколько оно близко?