«Это самый наболевший вопрос, который на сегодня существует». Когда вести ребенка в поликлинику за справкой?

Его хвалят и ругают. От него зависят жизнь и благополучие. Оно каждый день делает шаг вперед и стремится к тому, чтобы люди меньше болели и чаще ходили к врачам. Нет, не лечиться, а проходить обследование. Отечественное здравоохранение по многим позициям признается одним из лучших в мире, о чем говорит и наш Президент. В ток-шоу «Большой город» на СТВ поговорили о задачах, которые глава государства поставил перед медиками. В первую очередь навести порядок в сфере и позаботиться о качестве и доступности обслуживания в каждом уголке нашей страны.

Екатерина Забенько, СТВ:

Впереди сезон справок в школы и сады. Где, как и когда посоветуете родителям провести комплексное обследование ребенка?