«Это самый наболевший вопрос, который на сегодня существует». Когда вести ребенка в поликлинику за справкой?

Его хвалят и ругают. От него зависят жизнь и благополучие. Оно каждый день делает шаг вперед и стремится к тому, чтобы люди меньше болели и чаще ходили к врачам. Нет, не лечиться, а проходить обследование. Отечественное здравоохранение по многим позициям признается одним из лучших в мире, о чем говорит и наш Президент. В ток-шоу «Большой город» на СТВ поговорили о задачах, которые глава государства поставил перед медиками. В первую очередь навести порядок в сфере и позаботиться о качестве и доступности обслуживания в каждом уголке нашей страны.
Екатерина Забенько, СТВ:
Впереди сезон справок в школы и сады. Где, как и когда посоветуете родителям провести комплексное обследование ребенка?
Анна Котова, главный врач УЗ «6-я городская детская поликлиника»:
Екатерина, это самый наболевший вопрос, который на сегодня существует именно у участковых врачей-педиатров. Выдача медицинской справки осуществляется после осмотра участкового врача-педиатра. Для осмотра необходимо время. И когда все в конце августа, в начале сентября только для того, чтобы им выдали справку, начинают обращаться в учреждение здравоохранения… В первую очередь необходимо подумать о ребенке. Вот за такое лимитированное время, которое ему предоставляется той очередью и теми желающими получить эту справку, насколько можно качественно осмотреть ребенка. Диспансеризация детского населения осуществляется преимущественно в месяц его рождения. В течение всего календарного года равномерно формируются плановые осмотры для того, чтобы в полной мере и врач мог оценить, и направить на некие исследования, чтобы миссия была выполнена… Как ребенок был осмотрен, так и врач испытывал чувство удовлетворения. То есть смысл: нужно проходить, чтобы ребенка осмотрел врач, а не для того, чтобы ему выдали справку. Но у нас есть еще такая замечательная система регуляции этих отношений – это срок действия справки. Если даже возникает ситуация, что в августе пришли, ребенок родился в январе, срок действия справки – декабрь или в течение шести месяцев, чтобы на последующий осмотр ребенка привели именно в месяц его рождения. Радует, конечно, что многие родители это понимают, осознают и делают все своевременно.
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