Более 630 абитуриентов набрали наивысший балл на ЦЭ по профильным предметам

В Беларуси стали известны результаты первого централизованного экзамена по профильным предметам, который выпускники сдавали 26 мая. 638 человек получили максимальные 100 баллов. Это на 15 выпускников больше, чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

190 высших результатов зафиксировано по математике. 145 участников получили максимум по обществоведению. 125 идеальных работ сдано по английскому языку. 1 стобалльный результат зафиксирован по китайскому языку.

В 2026 году впервые все участники ЦЭ получают бесплатные СМС-уведомления с результатами. Кроме того, в личном кабинете на сайте РИКЗ будут доступны баллы, скан-копии работ и верные ответы к заданиям экзаменационной работы. Всего в стране свои знания проверили почти 59 тысяч выпускников 11-х классов. Резервные дни сдачи экзамена – 20 и 22 июня.