Путь к долголетию: простые истины для крепкого здоровья

Мы привыкли жить как получится, жить на износ. Так проходят годы, а то и десятки лет, у каждого свой резерв организма, пока вдруг где-то не заколет, не заболит.

Елена Иванова, врач-кардиолог, заместитель главного врача 4-й городской поликлиники г. Минска:

Безответственное медицинское поведение, несвоевременное обращение за медицинской помощью. У нас зачастую пациенты пренебрегают проведением ежегодного профилактического осмотра.

Неправильное питание представляет повышенный риск здоровью.

Человек есть то, что он ест.

Наше здоровья в большей степени зависит от нашего образа жизни, от наших привычек.

Зачастую нам здоровый образ жизни преподносится некими рекомендациями, что это что-то экстремальное должно быть. Например, если закаливание, то экстремальное — на снегу, обливание ледяной водой.

Сергей Петров, доцент кафедры терапии БелМАПО, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории:

Мое отношение к этому очень плохое. Дело в том, что так сложилась жизнь, что где-то с 1984 года я консультировал отделение пульмонологии, поэтому с этими «экстремальщиками» мы, к сожалению имеем дело достаточно часто. Что касается закаливания, то существует очень много методик, но все это должно делаться постепенно. Если говорить о холодовом закаливании, то его цель — выработка рефлекса. Когда мы попадаем на холод, то периферические сосуды сокращаются, и мы испытываем чувство холода, чувство озноба. Там, где речь идет о закаливании, надо выработать такой рефлекс, чтобы в ответ на воздействие холода, чтобы периферические сосуды расширялись, чтобы человек испытывал состояния комфорта.

Самая простая методика, когда сначала надо использовать, например, холодное обтирание — надо взять жесткое полотенце, намочить его холодной водой, выкрутить, и таким полотенцем растирать кожу, причем это должно сопровождаться хорошим физическим усилием, это должно быть энергичное растирание. Зябкость — сигнал для прекращения.

Елена Иванова:

Нужно помнить, что любая тренировка должна проводиться после заключения врача, чтоб тренировка не навредила здоровью.

В общем, счастливый человек — здоровый человек. Мы все должны стараться быть счастливыми, а для этого нам надо, безусловно, стремиться вести здоровый образ жизни, сообщили в программе «Здравствуйте, доктор!» на СТВ.