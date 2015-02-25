В Беларуси вернули слух 8-месячной девочке

Новости Беларуси. В Беларуси успешно проведена операция по восстановлению слуха у младенца. Восьмимесячная девочка — самая юная пациентка, кому сделана подобная операция в нашей стране. Специалисты уверяют, что уже через год ребенок начнет полноценно слышать. А со своим первыми звуками малышка познакомится уже через месяц.

Голос самого родного и близкого человека Аделина впервые услышит лишь спустя 9 месяцев после рождения. Виной тому тугоухость 4-й степени, что означает практически полную глухоту. О страшном, как сразу показалось диагнозе, Екатерина и не подозревала. Долгожданная девочка в семье Синькевичей уже третий ребенок. Старшие братья малышки здоровые и хорошо слышащие мальчики. Не жалуются на слух и родители.

Екатерина Синькевич, мама пациентки ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии»:

В 4 месяца я стала наблюдать, что ребенок не слышит, если к нему обращаешься за спиной, то есть когда она не видит. Когда визуальный контакт, также «бубукала», она очень контактная. Я стала задавать вопросы врачам: у меня подозрения, что она не слышит. Но сначала мне сказали, что, скорее всего, это вряд ли.

Поставить правильный окончательный диагноз в таком возрасте не всегда получается. Скрининг слуха новорожденных позволяет выявить лишь нарушения проходимости звука. Если проблема в буквальном смысле глубже и связана с преобразованием колебаний воздуха в привычные нам шум дождя или пение птиц, ребенку требуется дополнительное обследование, на которое у Екатерины и ушло несколько месяцев. Когда все процедуры были пройдены, анализы и заключения получены, сомнений ни у мамы, ни у врачей больше не было.

Екатерина Синькевич:

Было шоком, как для любой мамы, но я горжусь тем, что не проронила ни одной слезинки. Понимала, что надо просто действовать. Это не приговор.

На операцию решились сразу. Вопрос — где? Среди претендентов на борьбу с недугом были медицинские центры Германии и Израиля. Но если с репутацией хорошо зарекомендовавших себя клиник было все в порядке, то со стоимостью предоставляемых услуг возникли трудности. Более 70 тысяч долларов брать было негде.

Марина Песоцкая, заведующая детским оториноларингологическим отделением стационара ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии»:

Абсолютно все для детей Беларуси у нас бесплатно. Только лишь для того, чтобы ребенок адаптировался, чтобы мы выяснили все-таки сможет или не сможет он обойтись без кохлеарной имплантации, ему выдается бесплатный слуховой аппарат. В данном случае девочка носила его только месяц, скорее всего, что она его в дальнейшем не будет использовать. Тем не менее это все абсолютно бесплатно.

Дверь в разнообразный мир звуков 3 года назад врачи открыли и для Глеба. Когда-то он был самым маленьким пациентом центра.

За 15 лет в этих стенах восстановили слух сотням пациентов. Сейчас они все, от мала до велика, живут полной жизнью. Через месяц наружную часть системы, речевой процессор, подключат и маленькой Аделине. В среднем реабилитация после операции занимает пять лет, но, учитывая возраст маленькой пациентки, не исключено, что девочка заговорит одновременно со своими сверстниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.