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В Беларуси вернули слух 8-месячной девочке

25 февраля 2015 16:28
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Новости Беларуси. В Беларуси успешно проведена операция по восстановлению слуха у младенца. Восьмимесячная девочка — самая юная пациентка, кому сделана подобная операция в нашей стране. Специалисты уверяют, что уже через год ребенок  начнет полноценно  слышать. А со своим первыми звуками малышка познакомится уже через месяц. 

Голос самого родного и близкого человека Аделина впервые услышит лишь спустя 9 месяцев после рождения. Виной тому тугоухость 4-й степени, что означает практически полную глухоту. О страшном, как сразу показалось диагнозе, Екатерина и не подозревала. Долгожданная  девочка в семье Синькевичей уже  третий ребенок. Старшие братья малышки  здоровые и  хорошо слышащие мальчики. Не жалуются на слух и родители.

Екатерина Синькевич, мама пациентки ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии»:
В 4 месяца я стала наблюдать, что ребенок не слышит, если к нему обращаешься за спиной, то есть  когда она не видит. Когда визуальный контакт, также «бубукала», она очень контактная.  Я стала задавать вопросы врачам: у меня подозрения, что она не слышит. Но сначала мне сказали, что, скорее всего, это вряд ли.

Поставить правильный окончательный диагноз в таком возрасте не всегда получается. Скрининг слуха новорожденных позволяет выявить лишь нарушения проходимости звука. Если проблема в буквальном смысле глубже и связана с преобразованием колебаний воздуха в привычные нам шум дождя или  пение птиц, ребенку требуется дополнительное обследование, на которое у Екатерины  и ушло  несколько месяцев. Когда все процедуры были пройдены, анализы и заключения получены, сомнений ни у мамы, ни у врачей больше не было.

Екатерина Синькевич:
Было шоком, как для любой мамы, но я горжусь тем, что не проронила ни одной слезинки. Понимала, что надо просто действовать. Это не приговор.

На операцию решились сразу. Вопрос — где? Среди претендентов на борьбу с недугом были медицинские центры Германии и Израиля. Но если с репутацией хорошо зарекомендовавших себя клиник было все в порядке, то со стоимостью  предоставляемых услуг  возникли трудности. Более 70 тысяч долларов брать было негде.

Марина Песоцкая, заведующая детским оториноларингологическим отделением стационара ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии»:
Абсолютно все для детей Беларуси у нас бесплатно. Только лишь для того, чтобы  ребенок адаптировался, чтобы мы выяснили все-таки сможет или не сможет он обойтись без кохлеарной имплантации, ему выдается бесплатный слуховой аппарат. В данном случае девочка носила его только месяц, скорее всего, что она его в дальнейшем не будет использовать. Тем не менее это все абсолютно бесплатно.      

Дверь в разнообразный мир звуков 3 года назад  врачи открыли и для Глеба. Когда-то он был самым маленьким пациентом центра.

За 15 лет в этих стенах восстановили слух  сотням пациентов. Сейчас они все,  от мала до велика,  живут полной жизнью. Через месяц наружную часть системы, речевой процессор, подключат и маленькой Аделине. В среднем реабилитация после операции занимает пять лет, но, учитывая  возраст маленькой пациентки, не исключено, что девочка заговорит одновременно  со своими сверстниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Здоровье # Дети и родители # Екатерина Синькевич

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