Здоровое питание: полезные свойства томатов

Сегодня мы поговорим об овощах и об одном из его представителях – томатах. Что хорошего есть в помидорах?

Помидоры являются источником пищевых волокон, которые нужны нам почти каждый день в достаточно большом количестве. Это вещества, позволяющие правильно работать нашему желудку. Поэтому таких продуктов в нашем рационе должно быть как можно больше.

Томат – источник витаминов. Его яркая окраска связана с тем, что в них находится к провитаминам группы А. Провитамины группы А нужны нам для целого ряда процессов, которые происходят в нашем организме: для зрения, здоровой кожи, для важных процессов, которые протекают каждый день в нашем организме.

Конечно, томаты надо использовать в сыром виде. Максимальная польза от них именно при употреблении в свежем виде.

Из томатов делают большое количество продуктов переработки: консервированные, маринованные помидоры, различные соусы, пасты, кетчупы.

Такие продукты могут быть у нас на столе, но использовать их нужно как можно реже.