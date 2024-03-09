6 матчей – 6 побед! Команда Президента сокрушила сборную Витебской области

6 матчей, 6 побед и закономерное первое место. Ледовая дружина Президента Беларуси обыграла сборную Витебской области в заключительном матче регулярного сезона Республиканской хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот поединок стал достойной подготовкой к полуфиналу, который пройдет в конце марта.

На протяжении всей сегодняшней дуэли условия диктовали хозяева. Они уверенно контролировали шайбу и владели игровым преимуществом. Счет был открыт на шестой минуте. Отличился Андрей Костицын. Бомбардирскими навыками в этой атаке блеснул Николай Лукашенко, оформив результативную передачу. За первый период в воротах хоккеистов Витебской области побывали четыре безответные шайбы.

Алексей Титовец, игрок команды Президента Беларуси:

Атмосфера, как всегда, прекрасная, много болельщиков, приятно видеть. Всегда приятно играть в такой атмосфере, и я надеюсь, что мы доставим удовольствие всем многочисленным болельщикам, пришедшим сегодня сюда. Подробности.

Руслан Солодкин, игрок команды Витебской области:

Предпоследнее место, не очень хорошо выступили. Опять же, подвели болезни, травмы, но ничего… Мы не опускаем руки. Следующий сезон есть, будем надеяться, что в четверку войдем. Планы у нас были такие. Не получилось, бывает.

Во втором тайме команда Президента отличилась еще трижды. Но самыми результативными получились заключительные 20 минут. Зрители, до отказа заполнившие «Олимпик-Арену», стали свидетелями 9 голов. Больше в атаке преуспели исполнители из ледовой дружины № 1. Финальный результат – 13:3. В рядах победителей по хет-трику оформили Олег Антоненко, Артем Каркоцкий и Николай Лукашенко.