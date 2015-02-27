Выглядеть молодо? Помочь в этом могут некоторые продукты!

Выглядеть молодо мечтает каждый. И помочь в этом могут некоторые продукты.

К примеру, авокадо. Этот фрукт по праву занимает первое место в топе главных борцов против старения. Он содержит огромное количество микроэлементов и витаминов, в том числе витамин Е, который оказывает омолаживающее действие.

В масле авокадо витамина Е в пять раз больше, чем в оливковом масле, к тому же «аллигаторова груша» защищает организм от многих болезней и предотвращает развитие рака.

На второе место в рейтинг самых полезных продуктов для молодости можно смело поставить брокколи. Правда, лучше употреблять ее в сыром виде. Если нет такой возможности, то приготовьте брокколи «на пару», либо варите не более 2 минут.

Полезна для сохранения молодости и обычная белокочанная капуста. Добавьте в салат немного моркови и зелени, и получится настоящий «молодильный салат».

На десерт отдайте предпочтение абрикосам или кураге. В них содержится большое количество провитамина А, который помогает коже быть гладкой и шелковистой, а волосы делает блестящими и здоровыми.

Не менее полезные для молодости и некоторые ягоды. Это черника, смородина, черешня.

Продукты могут как вернуть молодость, так ее и украсть. Поэтому, чтобы всегда выглядеть хорошо, из рациона следует исключить «вредителей»: сахар, соль, кофе, копчёности…

И наконец, главное правило - в день выпивать по 1,5-2 литра чистой воды. Желательно употреблять воду за 30 минут до еды и через час после приема пищи. Вода - это и есть главный «элексир молодости».