Советы инструктора по фитнесу. Как улучшить форму бедер и ягодиц?

Красивые ягодицы- это не менее важное составляющее женской красоты, чем длинные стройные ноги, пышная грудь или тонкая талия. К сожалению, сидячий образ жизни, вряд ли сможет сыграть нам на руку. Поэтому, если вы мечтаете об идеальной форме ягодиц, прямиком отправляйтесь в фитнес-клуб.

Сегодня идеальное место для решения многих проблем с фигурой, в том числе и для улучшения формы бедер и ягодиц- спортзал. И для того, чтобы тренировки принесли нам максимум пользы для них лучше выбирать наиболее благоприятное время.

Не стоит забывать о том, что для достижения поставленных целей одних тренировок будет недостаточно. Необходимо соблюдать правильный режим питания. Помните: принимать пищу стоит не позже, чем за полтора часа до начала тренировки.

К сожалению, далеко не все желающие могут позволить себе абонемент в спортзал или фитнес-клуб. Но это не повод отчаиваться. Инструктор по фитнесу Роман Степаненко показал нам несколько эффективных упражнений, которые с легкостью можно выполнять в домашних условиях.

Максимум результата сможет вам принести и следующее упражнение. Лягте на спину, оставив ноги в согнутом положении. Поднимайте таз вверх. Это упражнение рекомендуется делать в два подхода по 20-25 раз.

Нельзя недооценивать роль приседаний для формирования красивой формы ягодиц. Любители поэкспериментировать могут начать с усложненных приседаний. Для начала- не более тридцати приседаний.

Всего лишь полчаса тренировок в день, - и уже через пару недель вы увидите результаты. Верьте в себя и никогда не сдавайтесь!