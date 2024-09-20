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Профессионалы: алкоголь в бане употреблять нельзя, но есть альтернативы

20 сентября 2024 19:30
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Русская баня – правила, мифы и славянские поверья. Об этом и не только в программе «В поисках истины».

Профессионалы: алкоголь в бане употреблять нельзя, но есть альтернативы-2

После всех веников, молотков, масок и скрабов нужно непременно выпить… Как вы думаете что? Увы, спиртное в бане – до и во время – это не так давно появившаяся и очень плохая традиция. Баня требует совершенно иных напитков! Об этом говорят все профессионалы.

Профессионалы: алкоголь в бане употреблять нельзя, но есть альтернативы-4

Евгений Шагун, пар-мастер:
Алкоголь желательно не употреблять ни в каком виде. Желательно пить травяные чаи, просто чай. Что касается пива, любой алкоголь, даже самый слабый именно в процессе парения пить нежелательно.

Лучше выпить чаю! Травяные душистые сборы, невероятно вкусные и ароматные, тонизируют, придают сил и укрепляют здоровье.

Профессионалы: алкоголь в бане употреблять нельзя, но есть альтернативы-6

Елена Заккис, любитель бани и травяных отваров:
Мы делаем чаи легкие из традиционных трав: мята, мелисса, иван-чай, лаванда. Добавляем немного лимона, апельсина. 

Профессионалы: алкоголь в бане употреблять нельзя, но есть альтернативы-8

Альтернативой чаям могут быть морсы, обычная негазированная вода или вода, подкисленная лимоном. Наши предки отдавали предпочтение хлебным квасам. Что же касается алкоголя, то, по мнению медиков, после бани все-таки можно дополнительно расслабиться с помощью качественных напитков, содержащих небольшой процент спиртного, но и здесь есть свои правила.

Профессионалы: алкоголь в бане употреблять нельзя, но есть альтернативы-10

Денис Герасимович, врач-терапевт:
Как врач я противник того, чтобы алкоголь принимать до, во время и после бани в течение часа. Через час после принятия бани, конечно, алкоголь в небольших дозах, чтобы усилить эффект от парилки, можно принять. Но лицам, которые страдают артериальной гипертензией, у которых есть нарушения в работе сердца, алкоголь всегда является дополнительной нагрузкой на организм. И если сосуды слабые, то это усилит отрицательное воздействие в целом на организм. Мы получим не лечебный эффект от бани, а достаточно пагубное воздействие от своего организма.

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# Баня # Алкоголь # Здоровье

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