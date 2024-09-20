Профессионалы: алкоголь в бане употреблять нельзя, но есть альтернативы

Русская баня – правила, мифы и славянские поверья. Об этом и не только в программе «В поисках истины».

После всех веников, молотков, масок и скрабов нужно непременно выпить… Как вы думаете что? Увы, спиртное в бане – до и во время – это не так давно появившаяся и очень плохая традиция. Баня требует совершенно иных напитков! Об этом говорят все профессионалы.

Евгений Шагун, пар-мастер:

Алкоголь желательно не употреблять ни в каком виде. Желательно пить травяные чаи, просто чай. Что касается пива, любой алкоголь, даже самый слабый именно в процессе парения пить нежелательно. Лучше выпить чаю! Травяные душистые сборы, невероятно вкусные и ароматные, тонизируют, придают сил и укрепляют здоровье.

Елена Заккис, любитель бани и травяных отваров:

Мы делаем чаи легкие из традиционных трав: мята, мелисса, иван-чай, лаванда. Добавляем немного лимона, апельсина.

Альтернативой чаям могут быть морсы, обычная негазированная вода или вода, подкисленная лимоном. Наши предки отдавали предпочтение хлебным квасам. Что же касается алкоголя, то, по мнению медиков, после бани все-таки можно дополнительно расслабиться с помощью качественных напитков, содержащих небольшой процент спиртного, но и здесь есть свои правила.