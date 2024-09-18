Что важно знать пациентам об анестезии? Рассказала врач

Анестезия – важная часть медицины, которая направлена на обезболивание и уменьшение чувства дискомфорта у пациента во время оперативных вмешательств или других медицинских манипуляций.

Анестезия расслабляет мышцы, снижая чувствительность к боли, блокирует память о процедуре. Частота применения анестезии зависит от медицинской необходимости. Для большинства пациентов она безопасна и может использоваться по необходимости. Однако важно соблюдать рекомендации врача и анестезиолога, особенно при наличии хронических заболеваний.

Наталия Гридюшко:

Как подготовиться к этому? За четыре часа нельзя употреблять жидкую пищу, а за шесть часов твердую пищу. Все пациенты с ожирением, у них будет, скажем так, эвакуация желудка более длительная. Поэтому им, соответственно, если видит анестезиолог, говорит, что нельзя есть за 6 часов и пить за 6 часов нельзя. И, конечно же, соответствующий опросник пациент заполняет и сдает определенные анализы. Это зависит от того, какое оперативное вмешательство ему будет проводиться.

Многие пациенты испытывают страх перед анестезией из-за недостаточной информации или мифов, связанных с этим процессом. Поэтому так важно открыто обсудить свои опасения с анестезиологом.