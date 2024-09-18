Что важно знать пациентам об анестезии? Рассказала врач

Анестезия – важная часть медицины, которая направлена на обезболивание и уменьшение чувства дискомфорта у пациента во время оперативных вмешательств или других медицинских манипуляций.
Анестезия – важная часть медицины, которая направлена на обезболивание и уменьшение чувства дискомфорта у пациента во время оперативных вмешательств или других медицинских манипуляций.
Наталия Гридюшко, врач-анестезиолог медицинского центра «Мерси»:
Анестезия и наркоз – это два созвучных понятия, которые достигаются путем введения лекарственных препаратов, которые угнетают сознание, центральную нервную систему, дыхательную систему, сердечно-сосудистую систему, угнетаются рефлексы и плюс – исчезает боль.
Анестезия расслабляет мышцы, снижая чувствительность к боли, блокирует память о процедуре. Частота применения анестезии зависит от медицинской необходимости. Для большинства пациентов она безопасна и может использоваться по необходимости. Однако важно соблюдать рекомендации врача и анестезиолога, особенно при наличии хронических заболеваний.
Наталия Гридюшко:
Как подготовиться к этому? За четыре часа нельзя употреблять жидкую пищу, а за шесть часов твердую пищу. Все пациенты с ожирением, у них будет, скажем так, эвакуация желудка более длительная. Поэтому им, соответственно, если видит анестезиолог, говорит, что нельзя есть за 6 часов и пить за 6 часов нельзя. И, конечно же, соответствующий опросник пациент заполняет и сдает определенные анализы. Это зависит от того, какое оперативное вмешательство ему будет проводиться.
Многие пациенты испытывают страх перед анестезией из-за недостаточной информации или мифов, связанных с этим процессом. Поэтому так важно открыто обсудить свои опасения с анестезиологом.
Наталия Гридюшко:
Бывает несколько видов анестезии или наркоза. Ингаляционные чаще используются при кратковременных вмешательствах, в той же стоматологии. У детей чаще всего используются при лор-операциях. А не ингаляционные, такие как внутривенная анестезия, используются тоже при кратковременных вмешательствах где-то до часа. Многокомпонентная сбалансированная анестезия с ИВЛ это то, что используется при любых хирургических вмешательствах, при кардиохирургических, нейрохирургических операциях на головном мозге.
Анестезия – важный инструмент в медицинской практике, который обеспечивает безболезненное проведение операции, а также гарантирует комфорт пациентов.
Наталия Гридюшко:
Анестезия, которая проводилась, скажем так, или использовалась 20 лет, 10 лет назад, она намного отличается от анестезии, которая проводится сейчас. В свете современной, доказательной медицины, исследований многих. Все препараты, которые используются в мире, используются и у нас в республике. Поэтому не стоит бояться, все будет качественно.
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