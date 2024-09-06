Как себя обезопасить в сезон ОРВИ? Рассказал врач общей практики

Сезон простуды. Уже и в транспорте и на работе, и дома, кто-то чихает, кто-то кашляет, кто-то уже пьет часть малиной. Несмотря на профилактику в больших коллективах, в закрытых помещениях, практически невозможно избежать контакта вирусом. Как с этим быть? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Синицкий, врач общей практики, заведующий отделением профилактики УЗ «29-я городская поликлиника».

Юрий Царев, ведущий:

Очень скоро очереди в поликлиниках все-таки вырастут. Давайте об этом немножко расскажем. Как подготовиться, как себя обезопасить? Хотя, конечно, как ты себя полностью обезопасишь от этих вездесущих вирусов?

Сергей Синицкий, врач общей практики, заведующий отделением профилактики УЗ «29-я городская поликлиника»:

На данный момент, конечно, нужно понимать, что сезон вирусов будет уже прогрессировать. Учитывая, что люди, как говорилось, ездят на трамваях, троллейбусах, метро. Коллективы могут быть в небольших замкнутых пространствах. Один человек может прийти и буквально заразить всех остальных людей, которых он окружает.