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Как себя обезопасить в сезон ОРВИ? Рассказал врач общей практики

06 сентября 2024 14:12
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Сезон простуды. Уже и в транспорте и на работе, и дома, кто-то чихает, кто-то кашляет, кто-то уже пьет часть малиной. Несмотря на профилактику в больших коллективах, в закрытых помещениях, практически невозможно избежать контакта вирусом. Как с этим быть?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Синицкий, врач общей практики, заведующий отделением профилактики УЗ «29-я городская поликлиника».

Как себя обезопасить в сезон ОРВИ? Рассказал врач общей практики-2

Юрий Царев, ведущий:
Очень скоро очереди в поликлиниках все-таки вырастут. Давайте об этом немножко расскажем. Как подготовиться, как себя обезопасить? Хотя, конечно, как ты себя полностью обезопасишь от этих вездесущих вирусов?

Как себя обезопасить в сезон ОРВИ? Рассказал врач общей практики-4

Сергей Синицкий, врач общей практики, заведующий отделением профилактики УЗ «29-я городская поликлиника»:
На данный момент, конечно, нужно понимать, что сезон вирусов будет уже прогрессировать. Учитывая, что люди, как говорилось, ездят на трамваях, троллейбусах, метро. Коллективы могут быть в небольших замкнутых пространствах. Один человек может прийти и буквально заразить всех остальных людей, которых он окружает.

Как себя обезопасить в сезон ОРВИ? Рассказал врач общей практики-6

У каждого человека есть определенное заболевание. Есть, например, может острая, как острая респираторно-вирусная инфекция. Так и имеются хронические заболевания. Учитывая сахарный диабет, нарушение микроциркуляции, атеросклероз сосудов. Чем человек больше в возрасте, тем больше могут быть осложнения от этой респираторно-вирусной инфекции, в том числе и гриппа. Как мы можем их себя обезопасить? Учитывая стаж большой у всех коронавирусной инфекции – это маска. В первую очередь – маска. Человек, который болеет, надо надевать маску. Потому что когда он либо чихает, либо кашляет, непроизвольно вытирает лицо. В коллективе все равно не может быть все индивидуально, отдельно. 

Подробнее в видео.

# Юрий Царёв # Екатерина Яцкевич # Александр Стасевич

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