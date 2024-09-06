Как себя обезопасить в сезон ОРВИ? Рассказал врач общей практики
Сезон простуды. Уже и в транспорте и на работе, и дома, кто-то чихает, кто-то кашляет, кто-то уже пьет часть малиной. Несмотря на профилактику в больших коллективах, в закрытых помещениях, практически невозможно избежать контакта вирусом. Как с этим быть?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Синицкий, врач общей практики, заведующий отделением профилактики УЗ «29-я городская поликлиника».
Юрий Царев, ведущий:
Очень скоро очереди в поликлиниках все-таки вырастут. Давайте об этом немножко расскажем. Как подготовиться, как себя обезопасить? Хотя, конечно, как ты себя полностью обезопасишь от этих вездесущих вирусов?
Сергей Синицкий, врач общей практики, заведующий отделением профилактики УЗ «29-я городская поликлиника»:
На данный момент, конечно, нужно понимать, что сезон вирусов будет уже прогрессировать. Учитывая, что люди, как говорилось, ездят на трамваях, троллейбусах, метро. Коллективы могут быть в небольших замкнутых пространствах. Один человек может прийти и буквально заразить всех остальных людей, которых он окружает.
У каждого человека есть определенное заболевание. Есть, например, может острая, как острая респираторно-вирусная инфекция. Так и имеются хронические заболевания. Учитывая сахарный диабет, нарушение микроциркуляции, атеросклероз сосудов. Чем человек больше в возрасте, тем больше могут быть осложнения от этой респираторно-вирусной инфекции, в том числе и гриппа. Как мы можем их себя обезопасить? Учитывая стаж большой у всех коронавирусной инфекции – это маска. В первую очередь – маска. Человек, который болеет, надо надевать маску. Потому что когда он либо чихает, либо кашляет, непроизвольно вытирает лицо. В коллективе все равно не может быть все индивидуально, отдельно.
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