Врач объяснил, почему нельзя пользоваться банным веником после другого человека

Русская баня – правила, мифы и славянские поверья. Об этом и не только в программе «В поисках истины».

В славянской бане было строго запрещено пользоваться веником после другого человека: люди верили, что таким образом можно перенести на себя чужую судьбу и беды. Сегодня этому дается научное объяснение.