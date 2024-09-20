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Врач объяснил, почему нельзя пользоваться банным веником после другого человека

20 сентября 2024 19:15
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Русская баня – правила, мифы и славянские поверья. Об этом и не только в программе «В поисках истины».

В славянской бане было строго запрещено пользоваться веником после другого человека: люди верили, что таким образом можно перенести на себя чужую судьбу и беды. Сегодня этому дается научное объяснение.

Врач объяснил, почему нельзя пользоваться банным веником после другого человека-2

Денис Герасимович, врач-терапевт:
Я советую использовать всегда веник индивидуально, поскольку есть вероятность переноса инфекционных заболеваний: чесотка, герпес, гепатит А, гельминты. Будьте всегда аккуратны, веник нужно рассматривать индивидуально, как ту же мочалку, полотенце.

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# Здоровье # Баня

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