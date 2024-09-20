Собственная баня безопаснее общественной – мнение врача

Русская баня – правила, мифы и славянские поверья. Об этом и не только в программе «В поисках истины».
До сих пор собственная баня в плане безопасности дает фору общественной, какого бы высокого уровня та ни была.
Русская баня – правила, мифы и славянские поверья. Об этом и не только в программе «В поисках истины».
До сих пор собственная баня в плане безопасности дает фору общественной, какого бы высокого уровня та ни была.
Денис Герасимович, врач-терапевт:
Посещение собственной бани не несет опасности подхватить какое-то инфекционное заболевание, будь то чесотка, грибок, потому что каждый за своей баней, конечно, следит максимально. Там чисто, комфортно, приятно. Что касается общественной бани, тут надо быть начеку, чтобы не подцепить какое-то заболевание.
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