Прямой эфир

Собственная баня безопаснее общественной – мнение врача

20 сентября 2024 19:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Русская баня – правила, мифы и славянские поверья. Об этом и не только в программе «В поисках истины».

До сих пор собственная баня в плане безопасности дает фору общественной, какого бы высокого уровня та ни была.

Собственная баня безопаснее общественной – мнение врача-2

Денис Герасимович, врач-терапевт:
Посещение собственной бани не несет опасности подхватить какое-то инфекционное заболевание, будь то чесотка, грибок, потому что каждый за своей баней, конечно, следит максимально. Там чисто, комфортно, приятно. Что касается общественной бани, тут надо быть начеку, чтобы не подцепить какое-то заболевание.

Читайте также:

Профессионалы: алкоголь в бане употреблять нельзя, но есть альтернативы

Врач объяснил, почему нельзя пользоваться банным веником после другого человека

Пар-мастеры рассказали, каких правил обязательно нужно придерживаться в бане

# Здоровье # Баня

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские песни: в чём особенность и почему остаются в душе – рассказала заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело
20 сентября 2024 18:40

Белорусские песни: в чём особенность и почему остаются в душе – рассказала заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело

«Чтобы белорусы из Польши яблоки не завозили» – Лукашенко о задачах в плодоводстве
20 сентября 2024 18:33

«Чтобы белорусы из Польши яблоки не завозили» – Лукашенко о задачах в плодоводстве

Загубили! Человек нужен толковый! Лукашенко – о пустующем хранилище в «Александрийском»
20 сентября 2024 18:26

Загубили! Человек нужен толковый! Лукашенко – о пустующем хранилище в «Александрийском»