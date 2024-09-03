Как снизить вред от телефона для ребёнка? Вот несколько советов
Жизнь онлайн и современные технологии сегодня оказывают на нас огромное влияние. Дети осваивают смартфоны и планшеты чуть ли не раньше, чем учатся читать. Как это отражается на их обучении, здоровье и социальном развитии?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Грекова, заведующая лабораторией гигиены детей и подростков РУП «Научно-практический центр гигиены».
Александр Меженный, ведущий:
Что в школе можно, а что нельзя в плане использования гаджетов?
Наталья Грекова, заведующий лабораторией изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
В школе речь идет о правилах, которые касаются использования гаджетов в учебном процессе (компьютеров, ноутбуков). Это строго оговорено нашими специфическими санитарно-психологическими требованиями. Ограничено время использования в неделю и количество минут на уроке у детей в разных классах. То есть это строго соблюдается во всех учреждениях образования. И если бы так соблюдалось и дома, мы бы не имели тех проблем, которые у нас существуют сейчас.
Александр Меженный:
Давайте выстроим какую-то цепь советов действительно рабочих, как сделать так, чтобы меньше портились глаза, чтобы с осанкой было меньше проблем. Что делать?
Наталья Грекова:
Но самое главное правило, которое волнует всех сейчас. Суточный бюджет времени у нас 24 часа. И если кто-то занимает это время чрезмерно одним видом деятельности, страдают другие. А другие какие? Самые важные для развития ребенка. Это что? Двигательная активность и сон. Это то, время, которое дети забирают на работу с гаджетами, с электронными устройствами. Двигательная активность и сон – это то, что больше всего нужно для того, чтобы ребенок рос и развивался гармонично. Поэтому, конечно, страдает орган зрения, конечно, опорный двигательный аппарат, но за счет того, что дети меньше спят, это тянет за собой развитие других заболеваний. Вот это самый важный вопрос. Понятно, что мы в век информатизации не уйдем от гаджетов. Но, конечно же, по рекомендациям ВОЗ, которые существуют на данный момент, лучше до пяти лет, чтобы их не было. Это общепринятое правило, конечно же. А если уже после двух где-то и разрешается, то не больше часа и так далее. Ребенок должен заниматься своим пределом. Бегать, прыгать.
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