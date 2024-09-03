Как снизить вред от телефона для ребёнка? Вот несколько советов

Жизнь онлайн и современные технологии сегодня оказывают на нас огромное влияние. Дети осваивают смартфоны и планшеты чуть ли не раньше, чем учатся читать. Как это отражается на их обучении, здоровье и социальном развитии? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Грекова, заведующая лабораторией гигиены детей и подростков РУП «Научно-практический центр гигиены».

Александр Меженный, ведущий:

Что в школе можно, а что нельзя в плане использования гаджетов? Наталья Грекова, заведующий лабораторией изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

В школе речь идет о правилах, которые касаются использования гаджетов в учебном процессе (компьютеров, ноутбуков). Это строго оговорено нашими специфическими санитарно-психологическими требованиями. Ограничено время использования в неделю и количество минут на уроке у детей в разных классах. То есть это строго соблюдается во всех учреждениях образования. И если бы так соблюдалось и дома, мы бы не имели тех проблем, которые у нас существуют сейчас.

Александр Меженный:

Давайте выстроим какую-то цепь советов действительно рабочих, как сделать так, чтобы меньше портились глаза, чтобы с осанкой было меньше проблем. Что делать?