Пар-мастеры рассказали, каких правил обязательно нужно придерживаться в бане
Русская баня – правила, мифы и славянские поверья. Об этом и не только в программе «В поисках истины».
Опытные мастера твердо уверены: в бане самый строгий свод правил. Если их придерживаться, то парение принесет огромную пользу. Самое простое – это правило трех «Т».
Евгений Шагун, пар-мастер:
Это тепло, темно, тихо. Почему тепло, понятно. Почему темно – в обычной жизни мы устаем от яркого офисного света, который нам доставляет в определенной степени дискомфорт. А тихо – потому что в бане нам нужно себя услышать, что внутри нас происходит. Это помогает переключиться и перезагрузиться.
Существуют и другие правила и инструменты банной перезагрузки.
Анна Гришина, пар-мастер, дважды серебряный призер чемпионата Беларуси по профессиональному парению вениками:
Наша цель – максимально человека расслабить, дать ему понять: что было в прошлом – осталось в прошлом. Мы должны создать атмосферу безопасности, тепла. Часто баню ассоциируют с утробой матери: здесь тепло, тихо, спокойно. И это первое теплое прикосновение нежного мягкого пара дает человеку понимание, что здесь хорошо, спокойно, можно выдохнуть, расслабиться, довериться мастеру. И только после спокойного, мягкого, нежного бесконтактного прогрева мы начинаем шуршать веничками.
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