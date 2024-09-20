Пар-мастеры рассказали, каких правил обязательно нужно придерживаться в бане

Русская баня – правила, мифы и славянские поверья. Об этом и не только в программе «В поисках истины». Опытные мастера твердо уверены: в бане самый строгий свод правил. Если их придерживаться, то парение принесет огромную пользу. Самое простое – это правило трех «Т».

Евгений Шагун, пар-мастер:

Это тепло, темно, тихо. Почему тепло, понятно. Почему темно – в обычной жизни мы устаем от яркого офисного света, который нам доставляет в определенной степени дискомфорт. А тихо – потому что в бане нам нужно себя услышать, что внутри нас происходит. Это помогает переключиться и перезагрузиться. Существуют и другие правила и инструменты банной перезагрузки.