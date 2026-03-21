Сильные мышцы стопы – залог здоровья! Фитнес-тренер показал простые упражнения для самомассажа

Стопы – это фундамент нашего тела. Именно они несут на себе всю нагрузку. И от их здоровья зависит наше самочувствие, осанка и даже настроение. Но как часто мы уделяем стопам должное внимание? Есть простой инструмент, который может стать настоящим спасением для наших ног.

Руслан Понтелей, врач-ортопед медицинского центра «Нордин»:

Мячик для стоп, или жесткий мячик, или ролл для стоп – это неплохое оружие для раскатки подошвенной фасции, что используется при продольном плоскостопии, пяточных шпорах, плантарных фасцитах. Достаточно мощная рефлексогенная зона, 3-4 минуты катать ежедневно. Он должен быть жесткий, вот как плотная очень каучуковая резина. Небольшого диаметра – это мячик для гольфа. Он имеет такую пластиковую, прям костяную консистенцию. Вот именно таким жестким раскатывать надо стопы.

Сильные мышцы стопы – это залог здоровья и профилактики многих проблем. Включить мяч для стоп в свою повседневную жизнь очень просто.

Антон Селезнев, фитнес-тренер медицинского центра «Нордин»:

Когда мы долго стоим или сидим или носим неудобную обувь, наши стопы могут уставать, отекать или связки могут терять эластичность. Есть простой и доступный способ позаботиться о своих ногах. Для этого нам понадобится мяч и всего несколько минут.

Для начала при помощи мяча мы выполняем массаж стоп. Ставим ногу на носочек и двигаем по всей длине стопы до пяточки и возвращаем ногу обратно. Упражнение можно выполнять на внешней стороне стопы, прокатывать мяч, а также на внутренней стороне стопы. Это стимулирует приток крови, уменьшает отечность и тяжесть в ногах.

Следующее упражнение можно выполнять сидя. Задерживаем мячик в районе пяточек и поднимаем на носочках вверх и опускаем вниз. В конечной позиции немного задерживаем. Это упражнение включает малые мышцы стопы, а также хорошо прорабатывает икроножную мышцу, что улучшает кровоток, а также является профилактикой плоскостопия.

Следующее упражнение. Ставим носок на мяч и выполняем наступающее движение. Здесь мы прорабатываем пальцы ног, что положительно сказывается на балансе и устойчивости.

И последнее упражнение включает больше берцовую мышцу, что обеспечивает безопасную ходьбу. Удерживаем мяч на внутренней стороне стопы, ближе к носку. Поднимаем вверх, слегка задерживаем и опускаем медленно вниз.