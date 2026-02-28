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Головокружение – не болезнь, а серьезный симптом. Разбираемся в причинах вместе с врачами

28 февраля 2026 13:35
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Бывает, ни с того ни с сего мир начинает кружиться. Состояние головокружения знакомо многим. Человек может чувствовать, что он сам или окружающие предметы движутся, хотя на самом деле ничего не происходит.

Головокружение – не болезнь, а серьезный симптом. Разбираемся в причинах вместе с врачами-2

Наталья Король, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:
Головокружение – это симптом, а не заболевание. И представляет собой ощущение мнимого движения собственного тела в пространстве или окружающей среды. Причин для головокружения очень много, поэтому выделяю…

Центральное головокружение, которое возникает при патологии центральной нервной системы. Такие заболевания сюда относятся, как инсульт, кровоизлияние, черепно-мозговые травмы, демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы по типу рассеянного склероза.

Периферическое головокружение. Причинами данного головокружения является заболевание внутреннего уха.

Третий тип головокружения – это липотимическое головокружение, которое возникает в предобморочном состоянии. Причинами для такого головокружения может быть снижение артериального давления, снижение уровня сахара в крови, нарушение сердечного ритма.

Головокружение может быть связано с эмоциональным состоянием. Например, переживание, тревога или сильное волнение могут приводить к тому, что мы начинаем ощущать легкую неустойчивость. Иногда головокружение может быть признаком инсульта, поэтому игнорировать симптом опасно, так как он может угрожать жизни человека. 

Головокружение – не болезнь, а серьезный симптом. Разбираемся в причинах вместе с врачами-4

Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:
Неспецифический симптом для какого-либо заболевания, поэтому изначально надо обратиться к врачу-терапевту, который назначит общие анализы, биохимический анализ крови, УЗИ брахиоцефальных артерий, УЗИ органов брюшной полости, почек. То есть тот ряд исследований, который поможет выявить причину головокружения, потому что головокружение – это ненормально. То есть в норме у человека голова кружиться не должна.

Если головокружение сопровождается резкой слабостью, онемением лица или конечностей, затруднением речи или болью в груди, важно как можно скорее вызвать скорую помощь. 

Наталья Король:
Чтобы облегчить свое состояние в момент головокружения, в первую очередь нужно измерить артериальное давление и откорректировать, если есть неполадки. Не делать резких движений, резко не вставать с постели, со стула. При ходьбе постараться зафиксировать взгляд, а также при ходьбе стараться придерживаться за какие-то предметы. За стул, за стены, поручни. Стараться не находиться на высоте. Не вставать на стул, чтобы достать до верхней полки или поправить шторы в бытовых условиях. Постараться не находиться возле открытого огня.

Эффективная помощь в решении проблем избыточного веса и ожирения методом эмоционально-стрессовой психотерапии в медицинском центре «Нордин». Запись по номеру телефона +375 (29) 696-76-20. 

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