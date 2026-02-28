Головокружение – не болезнь, а серьезный симптом. Разбираемся в причинах вместе с врачами

Бывает, ни с того ни с сего мир начинает кружиться. Состояние головокружения знакомо многим. Человек может чувствовать, что он сам или окружающие предметы движутся, хотя на самом деле ничего не происходит.

Наталья Король, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

Головокружение – это симптом, а не заболевание. И представляет собой ощущение мнимого движения собственного тела в пространстве или окружающей среды. Причин для головокружения очень много, поэтому выделяю…

Центральное головокружение, которое возникает при патологии центральной нервной системы. Такие заболевания сюда относятся, как инсульт, кровоизлияние, черепно-мозговые травмы, демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы по типу рассеянного склероза.

Периферическое головокружение. Причинами данного головокружения является заболевание внутреннего уха.

Третий тип головокружения – это липотимическое головокружение, которое возникает в предобморочном состоянии. Причинами для такого головокружения может быть снижение артериального давления, снижение уровня сахара в крови, нарушение сердечного ритма.

Головокружение может быть связано с эмоциональным состоянием. Например, переживание, тревога или сильное волнение могут приводить к тому, что мы начинаем ощущать легкую неустойчивость. Иногда головокружение может быть признаком инсульта, поэтому игнорировать симптом опасно, так как он может угрожать жизни человека.