Как распознать слюннокаменную болезнь? Поговорили с челюстно-лицевым хирургом

В нашем организме слюна играет важную роль. Она помогает переваривать пищу, поддерживать здоровье полости рта и защищает от бактерий. Однако бывают ситуации, когда слюна может загустеть, образуя небольшие камни.

Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»:

К врачу стоматологу-терапевту обращаются пациенты с острой болью около уха и под нижней челюстью во время приема пищи или после приема пищи, особенно если она была кислой или соленой. Чаще всего это является симптомом слюннокаменной болезни. Лечением этой болезни занимается челюстно-лицевой хирург либо хирург-стоматолог. Поэтому мы рекомендуем пациенту сделать 3D-снимок и отправляем к соответствующему специалисту.

Боль становится особенно ощутимой при еде, когда слюнные железы активизируются и пытаются выделить слюну, чтобы помочь в процессе переваривания пищи. Если камень заблокировал проток, это приводит к чувству сильного дискомфорта.

Наталья Гриценко, челюстно-лицевой хирург медицинского центра «Нордин»:

У нас есть три пары больших слюнных желез – околоушные, подъязычные, подчелюстные. И вот именно благодаря особенностям анатомии в самой поднижней челюстной слюнной железе или в ее протоке может образоваться камень. Это состояние сродни таким заболеваниям, как почечно-каменная болезнь. То есть мы знаем, что если идет хроническое воспаление какое-то в органе, то может образоваться сначала слюнной тромбик из-за нарушения оттока слюны. И, как правило, пациент на начальных стадиях заболевания понятия не имеет, что у него такое есть, но потом случается слюнная колика. И в такой ситуации уже, как правило, пациент обращается к врачу.

Игнорирование проблемы может привести к серьезным последствиям. Застой слюны создает идеальные условия для размножения бактерий, что часто приводит к воспалению слюнной железы. Это состояние сопровождается болью, высокой температурой, отеком и может перейти в гнойный процесс.

Наталья Гриценко:

Болезнь прогрессирует, потому что эти камни постоянно увеличиваются в размерах. И если на ранних стадиях болезни слюна может обойти этот камень, расширяя стенку протока, то затем препятствие для хода слюны становится критичным. И диагностика слюннокаменной болезни – это тоже такая не очень простая тема. Здесь обязательно надо делать 3D-КТ дна полости рта нижней челюсти. И камни такие, они рентгеноконтрастные. Их будет видно при этом в виде обследования. Ну и также опытный доктор знает, как их пропальпировать, и может найти мануально этот камень в толще ткани.

Лечение слюннокаменной болезни зависит от стадии и размера камней. При небольших образованиях возможны консервативные методы.