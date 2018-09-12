Поход к косметологу и «Полонез» Огинского: 5 необычных способов снять головную боль
80% населения планеты знакомы со «сторожевым псом здоровья» – так ещё древние греки называли головную боль. Она – своего рода предупреждение о каких-то проблемах в организме: может быть симптомом почти полусотни заболеваний, выделяют более десятка её разновидностей, поэтому очень важно обратиться к врачу, чтобы понять, почему она возникает.
Дома же для быстрого снятия приступа помассажируйте специальные точки.
Татьяна Ерофеева, врач-терапевт:
Пара точек находится прямо за ушами, такие более болезненные точечки. Вы их находите и начинаете круговыми движениями массировать. По 10 раз в одну сторону и 10 раз – в другую, надавливая. Следующая точка, которая может помочь при головной боли, находится на макушке. Чтобы её найти, надо вот мысленно соединить верхушки ушей на макушке и посерединке её нащупать. Она тоже более болезненна, вы её находите и массируете, надавливая, по 10 раз в одну сторону, по 10 раз – в другую.
Что не стоит делать при головной боли:
Нельзя постоянно принимать обезболивающие.
В организме подавляются механизмы болевого контроля, головная боль ещё больше усиливается, промежутков без неё становится всё меньше.
Нельзя употреблять алкоголь.
Он расширяет сосуды, но кратковременно. Боль отступит, но вернётся, с удвоенной силой.
Нельзя прикладывать к голове холодное.
Боли – они, опять-таки, по разным причинам возникают – при гипертонии холод ухудшит ваше состояние; а вот при головной боли напряжения, хотя бы, не навредит. Кстати, о напряжении. Чаще голова болит у людей интеллектуального труда, у эмоциональных, с переменчивым настроением.
Женщины с ней сталкиваются в два раза чаще мужчин.
Успокоить нервы и снять боль помогут ванны. Например, с горчицей.
Наталья Бородич, врач-фитотерапевт:
Берём горсть горчицы, завариваем её в полулитре воды при температуре где-то 50 градусов, даём настояться минуточек 20-30. После чего вот этот настой выливаем в уже готовую ванну и принимаем её в течение 15-20 минуточек при температуре 37-38 градусов. Эта ванна достаточно эффективно снимает головную боль, потому что у нас расширяются сосуды, идёт отток крови и, конечно же, отток боли.
Вкусные средства от боли – бананы, курага, миндаль.
В них много магния – он способствует расширению сосудов. Кровообращение улучшит и… поход к косметологу.
Любовь Соколова, косметолог:
У меня есть пациенты, которые приходят с головной болью, а встают после окончания процедуры и говорят: «Ой, спасибо, у меня прошла головная боль». Почему – потому что улучшается кровообращение – массаж лица, шеи, зоны декольте, воротниковой зоны плюс ещё положительные эмоции – они расслабились, они отдохнули, улучшилось кровообращение, а с ним и питание кислородом, клеток мозга тоже.
Очень приятный способ лечения – музыка.
От головной боли помогает «Полонез» Михаила Огинского – доказано экспериментальным путём.
Да и, в целом, классика положительно действует на человека.
Принимать это лекарство нужно по полчаса в день – снимает напряжение, как минимум, отвлекает от боли. Возьмите на заметку и будьте здоровы!