Поход к косметологу и «Полонез» Огинского: 5 необычных способов снять головную боль

80% населения планеты знакомы со «сторожевым псом здоровья» – так ещё древние греки называли головную боль. Она – своего рода предупреждение о каких-то проблемах в организме: может быть симптомом почти полусотни заболеваний, выделяют более десятка её разновидностей, поэтому очень важно обратиться к врачу, чтобы понять, почему она возникает.

Дома же для быстрого снятия приступа помассажируйте специальные точки. Татьяна Ерофеева, врач-терапевт:

Пара точек находится прямо за ушами, такие более болезненные точечки. Вы их находите и начинаете круговыми движениями массировать. По 10 раз в одну сторону и 10 раз – в другую, надавливая. Следующая точка, которая может помочь при головной боли, находится на макушке. Чтобы её найти, надо вот мысленно соединить верхушки ушей на макушке и посерединке её нащупать. Она тоже более болезненна, вы её находите и массируете, надавливая, по 10 раз в одну сторону, по 10 раз – в другую.

Что не стоит делать при головной боли: Нельзя постоянно принимать обезболивающие. В организме подавляются механизмы болевого контроля, головная боль ещё больше усиливается, промежутков без неё становится всё меньше.

Нельзя употреблять алкоголь. Он расширяет сосуды, но кратковременно. Боль отступит, но вернётся, с удвоенной силой.

Нельзя прикладывать к голове холодное. Боли – они, опять-таки, по разным причинам возникают – при гипертонии холод ухудшит ваше состояние; а вот при головной боли напряжения, хотя бы, не навредит. Кстати, о напряжении. Чаще голова болит у людей интеллектуального труда, у эмоциональных, с переменчивым настроением.

Женщины с ней сталкиваются в два раза чаще мужчин. Успокоить нервы и снять боль помогут ванны. Например, с горчицей. Наталья Бородич, врач-фитотерапевт:

Берём горсть горчицы, завариваем её в полулитре воды при температуре где-то 50 градусов, даём настояться минуточек 20-30. После чего вот этот настой выливаем в уже готовую ванну и принимаем её в течение 15-20 минуточек при температуре 37-38 градусов. Эта ванна достаточно эффективно снимает головную боль, потому что у нас расширяются сосуды, идёт отток крови и, конечно же, отток боли.

Вкусные средства от боли – бананы, курага, миндаль. В них много магния – он способствует расширению сосудов. Кровообращение улучшит и… поход к косметологу. Любовь Соколова, косметолог:

У меня есть пациенты, которые приходят с головной болью, а встают после окончания процедуры и говорят: «Ой, спасибо, у меня прошла головная боль». Почему – потому что улучшается кровообращение – массаж лица, шеи, зоны декольте, воротниковой зоны плюс ещё положительные эмоции – они расслабились, они отдохнули, улучшилось кровообращение, а с ним и питание кислородом, клеток мозга тоже. Очень приятный способ лечения – музыка.