Почему иногда заболевают после прививки от гриппа?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Инна Карабан.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Мы всегда говорим о том, что сделали прививку, а в это время человек может находиться в стадии инкубации гриппа (но в октябре у нас очень редко, когда выявляются вирусы гриппа), любой другой респираторной вирусной инфекции. Человек привился, проходит 5-7 дней, даже меньше – 2-3 дня, потому что инкубация, в среднем, 5-7 дней, и у него начинают появляться признаки респираторной инфекции. Конечно, он связывает это с вакциной, но она ещё не успела подействовать для того, чтобы появились какие-то симптомы.

Почему надо прививаться уже сейчас и где это сделать?

Какие вакцины от гриппа будут применять в Беларуси в 2018 году?

С какого возраста можно прививать детей от гриппа?