Спасаем секущиеся волосы: чем помогут семечки и сколько раз нужно мыть голову?

Проблема истончённых волос и секущихся кончиков актуализируется по мере того, как подходит к концу лето. Солнце, солёная морская вода, хлорированная из бассейна, повышенная влажность и приятный освежающий ветер медленно убивают шевелюру. Мы буквально чувствуем, как «сохнет» наша природная красота.

Ольга Хомич, врач-трихолог:

Трихоптилос – это нарушение целостности, в первую очередь, кутикулы волоса и затем, когда обнажается эта кутикула, повреждается кортекс, то есть, центральная часть волоса. Она расщепляется, разламывается.

Посечённый волосяной покров может быть следствием неправильного питания и недостатка витаминов и минералов. Решить проблему можно, включив в свой рацион следующие продукты. Источником железа станут шпинат, красное мясо, брокколи и бобовые.

Печень, тунец, лосось, скумбрия и козий сыр богаты витамином А. Витамин Е тоже будет не лишним. Его поступление в организм гарантируют миндаль, фундук, семена подсолнуха, мясо гуся, авокадо и сладкий красный перец. Витамины группы В присутствуют в коричневом рисе, ячмене, пшене, красном мясе, яйцах, молочных продуктах и бобовых.

Ольга Хомич:

Волосы получают питательные вещества в последнюю очередь по той причине, что человек может жить без волос долго и счастливо, без других органов – нет. Поэтому если организм испытывает дефицит в каких-то витаминах, микроэлементах, то волосы в первую очередь будут страдать от этого. Проблема секущихся волос или какие-то другие проблемы с волосами в первую очередь нужно разбираться, есть ли какие-то проблемы в организме. С медицинской точки зрения сказывается дефицит таких микроэлементов, как селен, цинк, медь.

Наиболее вероятный источник трихоптилоза – неправильный уход за прядями и кожей головы. Постарайтесь меньше использовать термоприборы. Утюжок, щипцы и фен разогревают волос до 200 градусов по Цельсию, иссушая их.

Если вы привыкли к регулярной укладке, не забывайте об использовании термозащитных средств!

Старайтесь не расчесывать волосы, пока они мокрые.

Чтобы не отбирать у волос и кожи естественную влагу, старайтесь мыть голову 2–3 раза в неделю.

Не накручивайте на голову полотенце. Лучше аккуратно промокните волосы и оставьте их сохнуть самостоятельно.

Используйте резинки без тканевого покрытия.

Не затягивайте хвостик слишком туго и не делайте его каждый день. Ольга Хомич:

В среднем, цикл жизни волоса около семи лет, поэтому мы должны понимать, что в течение всего этого периода все агрессивные воздействия сказываются на наших волосах. Утюги, фен, особенно при высоких температурах. Нельзя сказать, что в жизни этим пользоваться нельзя, но нужен очень интенсивный уход.