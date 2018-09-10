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«Очень надеемся, что ваши врачи нам помогут»: впервые по приглашению Президента в Беларусь на лечение прибыли 5 детей из Китая

10 сентября 2018 17:21
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Новости Беларуси. Дети из Китая проходят курс лечения в нашей стране. Маленькие пациенты впервые прибыли в Синеокую по приглашению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень надеемся, что ваши врачи нам помогут»: впервые по приглашению Президента в Беларусь на лечение прибыли 5 детей из Китая-1

Вместе с ребятами прилетели их мамы, а также медработник, который будет контролировать процесс лечения. Курс рассчитан на 20 дней и проходит в детской больнице медицинской реабилитации в Острошицком городке. Там создана лучшая реабилитационная база: физиотерапия, водолечебница, сбалансированное питание, тренажерные залы. Что еще ожидает гостей из Поднебесной – знает корреспондент Татьяна Ревизоре.

«Очень надеемся, что ваши врачи нам помогут»: впервые по приглашению Президента в Беларусь на лечение прибыли 5 детей из Китая-4

Чжицзе восемь, он самый старший. Мальчик обожает настольный теннис и очень любит рисовать. Как знать, какой пейзаж появится следующим в его альбоме.

«Очень надеемся, что ваши врачи нам помогут»: впервые по приглашению Президента в Беларусь на лечение прибыли 5 детей из Китая-7

Чжан Чжицзе:
Мне здесь очень нравится. Очень вкусный чай с молоком – такой же вкусный, как в Китае. А еще люди – все такие добрые. Чувствую себя как дома.

«Очень надеемся, что ваши врачи нам помогут»: впервые по приглашению Президента в Беларусь на лечение прибыли 5 детей из Китая-10

О диагнозе сына мама Чжицзе говорить не хочет: надеется, что болезнь отступит. Лечение детей с ДЦП – один из профилей детской больницы медицинской реабилитации.

«Очень надеемся, что ваши врачи нам помогут»: впервые по приглашению Президента в Беларусь на лечение прибыли 5 детей из Китая-13

Чжан Чжаохуэй:
Я рада, что у нас появилась такая возможность – приехать в вашу красивую и доброжелательную страну. Спасибо белорусским врачам, медсестрам, также правительству, дипломатам – всем людям, которые помогают нашей семье.

«Очень надеемся, что ваши врачи нам помогут»: впервые по приглашению Президента в Беларусь на лечение прибыли 5 детей из Китая-16

На лечение в Беларусь дети из Китая прилетели по приглашению Александра Лукашенко. Прилетели впервые, накануне рейсом из Пекина. В группе – пять малышей. Старшему – восемь, младшему – пять. Каждого сопровождает мама.

«Очень надеемся, что ваши врачи нам помогут»: впервые по приглашению Президента в Беларусь на лечение прибыли 5 детей из Китая-19

Чжан Хунбо:
Перед тем, как сюда прилететь, мой сын делился со всем своим друзьям, что скоро отправится в Беларусь. Ему настолько не терпелось, что он даже просыпался в шесть утра – хотел собираться в дорогу. А я вот очень волновалось, так как для нас это был первый длительный перелет. Но все прошло отлично. Очень надеемся, что ваши врачи нам помогут.

«Очень надеемся, что ваши врачи нам помогут»: впервые по приглашению Президента в Беларусь на лечение прибыли 5 детей из Китая-22

Курс реабилитации рассчитан на 20 дней. Каждого ребенка будут лечить по индивидуальному плану, который составят белорусские врачи с учетом мнения китайских коллег.

«Очень надеемся, что ваши врачи нам помогут»: впервые по приглашению Президента в Беларусь на лечение прибыли 5 детей из Китая-25

Галина Родионова, главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:
Это назначение от мультимедийной бригады, в состав которой входят врач-невролог, врач-реабилитолог, методист физической реабилитации, массажист, логопед, психолог. Мы, конечно, приложим максимальные усилия для того, чтобы помочь этим детям.

«Очень надеемся, что ваши врачи нам помогут»: впервые по приглашению Президента в Беларусь на лечение прибыли 5 детей из Китая-28

Ван Хуэй – педиатр с более чем 20-летним стажем. Доктор и здесь вместе со своими пациентами. С китайской стороны именно она будет контролировать процесс лечения.

«Очень надеемся, что ваши врачи нам помогут»: впервые по приглашению Президента в Беларусь на лечение прибыли 5 детей из Китая-31

Ван Хуэй, начальник отдела медицинской службы Пекинской детской больницы при Столичном медицинском университете КНР:
У нас очень много совместных планов с белорусскими коллегами. Этих детей я веду еще с Пекина. Помощь таким малышам – непростой процесс. Четыре ребенка из пяти почти не могут ходить. Рассчитываем на ваш опыт реабилитации. Хочу отметить, что данная больница очень хорошо оборудована. Для пациентов созданы все условия.

«Очень надеемся, что ваши врачи нам помогут»: впервые по приглашению Президента в Беларусь на лечение прибыли 5 детей из Китая-34

В составе делегации также специалисты из департамента здравоохранения Китая. За время визита они познакомятся с возможностями и достижениями белорусской медицины. В планах – посещение как минимум четырех РНПЦ.

«Очень надеемся, что ваши врачи нам помогут»: впервые по приглашению Президента в Беларусь на лечение прибыли 5 детей из Китая-37

Валерий Малашко: «Рассчитываем на некоторый экспортный потенциал нашего здравоохранения»

«Очень надеемся, что ваши врачи нам помогут»: впервые по приглашению Президента в Беларусь на лечение прибыли 5 детей из Китая-40

Реабилитацию в Беларуси пройдут 15 детей из Китая. Вторая группа прилетит в середине сентября, а третью ожидают в первый день октября. Кроме лечения, детей и их родителей ожидает интересная культурная программа. Она начнется 11 сентября с обзорной экскурсии по Минску.

# Беларусь-Китай # Здоровье # Чжан Чжицзе # Чжан Чжаохуэй # Чжан Хунбо # Галина Родионова # Ван Хуэй # Валерий Малашко # Фотофакт

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