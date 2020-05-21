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Измерить давление, сделать кардиограмму и не только. Какие услуги оказывает медпункт на колёсах в Березинском районе

21 мая 2020 14:13
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Новости Беларуси. В Березинском районе работает мобильный медицинский комплекс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оснащение машины позволяет оказывать широкий спектр услуг сельскому населению. Теперь обязанностей у бригады добавилось.

О повседневной жизни врачей на колесах материал Анастасии Кончиц.

Измерить давление, сделать кардиограмму и не только. Какие услуги оказывает медпункт на колёсах в Березинском районе-1

Алексея Мечиславовича можно назвать настоящим профессионалом. Его общий опыт работы в медицинской сфере составляет около 40 лет. Кажется, что может дать совет по любому заболеванию.

Измерить давление, сделать кардиограмму и не только. Какие услуги оказывает медпункт на колёсах в Березинском районе-4

Теперь особенно внимательны к каждому. В деревне Алексей Мечеславович первым проводит диагностику и в случае выявления симптомов принимает меры. Механизм действия отработан.

Измерить давление, сделать кардиограмму и не только. Какие услуги оказывает медпункт на колёсах в Березинском районе-7

Алексей Свирбут, помощник врача Березинской центральной районной больницы:
Когда приходит человек и начинает жаловаться на высокую температуру, которая не сбивается, тогда смотришь по симптомам, определяешь температуру, давление, дыхание. Если подозрения есть, значит, звоню на скорую и вызываю бригаду.

Подробнее в видеоматериале

# Здоровье # Здоровье # Анастасия Кончиц # Алексей Свирбут # Фотофакт

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