Измерить давление, сделать кардиограмму и не только. Какие услуги оказывает медпункт на колёсах в Березинском районе

Новости Беларуси. В Березинском районе работает мобильный медицинский комплекс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оснащение машины позволяет оказывать широкий спектр услуг сельскому населению. Теперь обязанностей у бригады добавилось. О повседневной жизни врачей на колесах материал Анастасии Кончиц.

Алексея Мечиславовича можно назвать настоящим профессионалом. Его общий опыт работы в медицинской сфере составляет около 40 лет. Кажется, что может дать совет по любому заболеванию.

Теперь особенно внимательны к каждому. В деревне Алексей Мечеславович первым проводит диагностику и в случае выявления симптомов принимает меры. Механизм действия отработан.