Измерить давление, сделать кардиограмму и не только. Какие услуги оказывает медпункт на колёсах в Березинском районе
Новости Беларуси. В Березинском районе работает мобильный медицинский комплекс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оснащение машины позволяет оказывать широкий спектр услуг сельскому населению. Теперь обязанностей у бригады добавилось.
О повседневной жизни врачей на колесах материал Анастасии Кончиц.
Алексея Мечиславовича можно назвать настоящим профессионалом. Его общий опыт работы в медицинской сфере составляет около 40 лет. Кажется, что может дать совет по любому заболеванию.
Теперь особенно внимательны к каждому. В деревне Алексей Мечеславович первым проводит диагностику и в случае выявления симптомов принимает меры. Механизм действия отработан.
Алексей Свирбут, помощник врача Березинской центральной районной больницы:
Когда приходит человек и начинает жаловаться на высокую температуру, которая не сбивается, тогда смотришь по симптомам, определяешь температуру, давление, дыхание. Если подозрения есть, значит, звоню на скорую и вызываю бригаду.
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