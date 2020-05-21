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«Успокаивает, поднимается иммунитет, улучшается настроение». Как соляные пещеры помогают поправить здоровье

21 мая 2020 08:49
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К организму всегда нужно прислушиваться и регулярно помогать ему восстанавливаться. Почему-то у многих людей лечение ассоциируется с поликлиниками и медицинскими кабинетами, но на самом деле самочувствие можно улучшить и без помощи таблеток. Как – рассказываем в программе «Центральный регион».

«Успокаивает, поднимается иммунитет, улучшается настроение». Как соляные пещеры помогают поправить здоровье-1

Анастасия Кончиц, корреспондент СТВ:
Если молодежь чаще всего выбирает свободное времяпрепровождение, то старшее поколение во время отдыха не забывает о здоровье. В Минской области свои услуги желающим готовы предоставить различные санатории. Свежий воздух в сочетании с оздоровительными процедурами помогают надолго улучшить самочувствие.

«Успокаивает, поднимается иммунитет, улучшается настроение». Как соляные пещеры помогают поправить здоровье-4

В санатории «Подъельники» к каждому индивидуальный подход. В зависимости от состояния здоровья подбираются всевозможные процедуры. Отдыхающим предлагают массаж, различные полезные ванны. Есть возможность посетить и уникальную для Узденского района соляную пещеру. Материал для нее привозили прямиком из шахт Солигорска.

«Успокаивает, поднимается иммунитет, улучшается настроение». Как соляные пещеры помогают поправить здоровье-7

Алла Адамович, заведующая отделением реабилитации санатория:
Соляная пещера – это один из способов немедикаментозного лечения. Здесь создан микроклимат, который влияет полностью на весь организм. Не содержатся аллергены, для органов дыхания способствует отхождению мокроты. Посещение соляных пещер показаны всем. Противопоказаний практически нет. Но больше тем, у кого проблемы с органами дыхания, бронхиальные астмы и тем, кто курит. Очищает легкие. Дети у нас принимаются только с родителями. Эту процедуру никто не пропускает. Назначается от 8 до 10 процедур для достижения оптимального эффекта.

Некоторые отдыхающие приходят в пещеру с пледами. Это помогает лучше прочувствовать ее уютную благотворную атмосферу. В этой комнате здоровья всегда прохладно, что необходимо для сохранности соляных пластов. Отдыхающих это нисколько не смущает, ведь результат того стоит.

«Успокаивает, поднимается иммунитет, улучшается настроение». Как соляные пещеры помогают поправить здоровье-10

Посетители санатория:
Все хорошо, все нравится. Успокаивает, поднимается иммунитет. Улучшается настроение.
– Да, очень благотворно, спокойно. После этой процедуры очень хорошо спится.

 

# Оздоровление # Здоровье # Анастасия Кончиц # Алла Адамович

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