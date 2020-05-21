«Успокаивает, поднимается иммунитет, улучшается настроение». Как соляные пещеры помогают поправить здоровье

Алла Адамович, заведующая отделением реабилитации санатория:

Соляная пещера – это один из способов немедикаментозного лечения. Здесь создан микроклимат, который влияет полностью на весь организм. Не содержатся аллергены, для органов дыхания способствует отхождению мокроты. Посещение соляных пещер показаны всем. Противопоказаний практически нет. Но больше тем, у кого проблемы с органами дыхания, бронхиальные астмы и тем, кто курит. Очищает легкие. Дети у нас принимаются только с родителями. Эту процедуру никто не пропускает. Назначается от 8 до 10 процедур для достижения оптимального эффекта.