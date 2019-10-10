Есть живых жуков от рака? Зоолог в шоке. А мы попробовали их купить

Об онкологии говорили в программе «Специальный репортаж». Страх и отчаяние приводят людей на просторы Интернета. Лекари, диетологи и даже маги в седьмом поколении. Чудесные лекарства и спасительные процедуры не заставляют себя ждать. Моно-диета на чернике, лечение рака глиной, содой и даже взглядом. В ТОПе средств – жук-знахарь.

По словам продавцов – панацея от всех современных болезней. Его псевдолекари рекомендуют глотать живьём для лучшего эффекта, дневная доза насекомых – от 30 до 70 штук. Что ж, устроим и мы контрольную закупку. Искать продавца долго не пришлось, объявления о продаже «деликатеса» можно найти на многих сайтах-барахолках. Можно, а нужно? Продавец по телефону:

У меня внук занимался раньше, этой весной покупала женщина – 1.000 штук брала. У него просто больше не оказалось. Тоже для лечения своей матери. Вы почитайте, посмотрите, тогда скажете. 100 – не проблема. Быстро наловлю вам. Забирать заказ выезжаем немедленно – ведь именно так поступают доверчивые онкобольные. И кажется, жуки-лекари здесь поставлены на поток…

Продавец жуков:

Я наловила больше ста. Можете в пол-литровую баночку пересыпать, на дно геркулеса насыпать, кусочек хлеба, кусочек огурчика – они будут жить и даже размножаться. Если там будет что-то вот такое – не пугайтесь, это личинка. Можно покупать капсулы в аптеке из-под лекарства. Туда их и закрывать. И как лекарства проглатывать. Для мамы женщина покупала с онкологией. А вот и первые червоточины усато-крылатого бизнеса. Клиенты здесь, как оказалось, нарасхват. Сразу после сделки нам посыпались звонки с «выгодными» предложениями. Продавцы живых пилюль осторожно, но мастерски рекламируют товар. Сам, мол, не пил, но люди берут. Продавец жуков:

По отзывам, кто этим пользует, говорят, помогает. Но я сам не пользуюсь, поэтому не могу вам ничего сказать. А сколько стоят у вас? Я купила 100 за 3 рубля.

Продавец жуков:

Это очень дорого. Я бы вам по две копейки. Чем больше вы возьмёте, тем дешевле. Посмотрим. Лечиться жуками не спешим, чудо-средство отдаём «на пробу» экспертам.