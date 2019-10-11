«Это связано с изменением нашего образа жизни». Какой вид рака сейчас наиболее распространён

В Беларуси количество больных раком в прошлом году увеличилось более чем на 50 тысяч человек. Для этих цифр есть свои причины, они хорошо известны медикам и всё чаще игнорируются нами.

Более 6 миллионов смертей. Такова мировая онкологическая статистика за текущий год, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

У женщин наиболее частой патологией является рак молочной железы. У мужчин – рак предстательной железы. Если мы возьмём мужчин и женщин вместе, то на первое место выйдет так называемый колоректальный рак, или рак толстого кишечника. С чем это связано? Связано с изменением нашего образа жизни.

Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, очень мало овощей и фруктов, очень много мясной пищи. И в то же время появилось большое количество фаст-фуда – нам некогда.

Есть живых жуков от рака? Зоолог в шоке. А мы попробовали их купить

Безусловно, чипсы и газировка не убивают нас мгновенно. На развитие злокачественных образований эти факторы влияют суммарно. Но вытянуть несчастливый билет в этой лотерее гораздо проще тому, кто на своё здоровье смотрит сквозь призму снисходительности.