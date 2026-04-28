Новости по тегу #Медицинское оборудование

Новое оборудование значительно расширяет диагностические возможности и позволяет проводить сложные исследования сердца и сосудов на местах.
Оборудование исключительно белорусского производства. Предусмотрено все для удобства как пациентов, так и для работы стоматолога: встроенный экран, регулирующееся кресло, фильтры воды и воздуха.
С виду обычный автобус, а внутри – целая мини-поликлиника: приемный покой, женская консультация, процедуры на кабинет и даже мини-аптека.
Лидская центральная больница, которая обслуживает жителей из шести районов, активно вооружается новой аппаратурой и автомобилями, медики осваивают новые методики лечения и варианты ранней диагностики.
Позволяет оказывать высококвалифицированную помощь пациенту. Оснащен экраном для подсветки рентгеновских снимков. А благодаря специальным наконечникам врачи могут лучше видеть рабочую область.
Ее возведение было предусмотрено госпрограммой «Здоровье народа и демографическая безопасность». Поликлинику оснастили современным высокотехнологичным оборудованием, которое позволит повысить качество диагностики и лечения.
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