Прямой эфир

Новости по тегу #Медицинское оборудование

В Мядельской центральной районной больнице появилось новое оборудование
28 апреля 2026 14:03

В Мядельской центральной районной больнице появилось новое оборудование

В районы Беларуси поставят 30 стоматологических установок
11 августа 2025 18:22

В районы Беларуси поставят 30 стоматологических установок

Поликлиника на колёсах! В Минской области курсирует первый мобильный медкомплекс
19 июня 2025 11:35

Поликлиника на колёсах! В Минской области курсирует первый мобильный медкомплекс

Новая аппаратура и автомобили появились в Лидской центральной районной больнице
21 декабря 2024 17:03

Новая аппаратура и автомобили появились в Лидской центральной районной больнице

В стоматологическом отделении Клецкой ЦРБ установили современное оборудование
03 декабря 2024 14:00

В стоматологическом отделении Клецкой ЦРБ установили современное оборудование

В Смолевичах открылась новая детская поликлиника с современным высокотехнологичным оборудованием
06 ноября 2024 17:05

В Смолевичах открылась новая детская поликлиника с современным высокотехнологичным оборудованием

Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом РНПЦ «Кардиология»
13 августа 2024 18:58

Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом РНПЦ «Кардиология»

Мобильное приложение спасает жизни! Как медики ускорили работу благодаря ноу-хау?
31 июля 2024 16:57

Мобильное приложение спасает жизни! Как медики ускорили работу благодаря ноу-хау?

Флюорограф на колёсах добирается даже до самых отдалённых деревень! Отправились в рейс по Минской области
05 апреля 2024 17:44

Флюорограф на колёсах добирается даже до самых отдалённых деревень! Отправились в рейс по Минской области

Таких установок ещё не было – в Гродно появились новые стоматологические комплексы
12 февраля 2024 07:00

Таких установок ещё не было – в Гродно появились новые стоматологические комплексы

Новое интерактивное оборудование для детей с аутизмом. Как неравнодушные белорусы помогли маленьким больным?
01 марта 2023 20:26

Новое интерактивное оборудование для детей с аутизмом. Как неравнодушные белорусы помогли маленьким больным?

Качество медицины на уровне столицы. Новый наркозно-дыхательный аппарат появился в Лиозненской ЦРБ
04 февраля 2023 09:51

Качество медицины на уровне столицы. Новый наркозно-дыхательный аппарат появился в Лиозненской ЦРБ