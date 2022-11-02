«Нужно время для выработки антител». Когда лучше всего вакцинироваться от гриппа?

Гриппом болеют люди всех возрастов в любое время года, однако пик заболеваемости приходится на осенне-зимний и зимне-весенний периоды. По мере приближения эпидемиологического сезона многие колеблются, стоит ли делать прививку. На одной чаше весов страх подхватить неприятную болезнь, а на другой – все тот же страх, но уже от последствий вакцинации. О том, насколько обоснованы опасения, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вопрос врачам. Когда нужно делать прививку – уже пора или надо еще подождать немножко? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кстати, я еще не делала. Есть ли какие-то сроки? Пик заболеваемости, подъем – это середина ноября. Когда нужно сделать, крайний срок, прививку?

Александра Катлинская, врач-инфекционист:

По-хорошему вакцинация от гриппа начинает осуществляться с начала сентября. Это самое лучшее – сентябрь-октябрь, успеть в эти сроки сделать вакцинацию. Наталья Надольская:

То есть до конца октября? Александра Катлинская:

До конца октября лучше всего успеть сделать, потому что нужно время для выработки антител – это где-то порядка 7-21 день. В среднем две недели нужно вашему организму, чтобы выработать защитное количество антител от гриппа. Алеся Лакина:

То есть, если в эти две недели человек где-то заразился гриппом, он будет болеть и прививка ему не поможет?

Александра Катлинская:

Да, он может заболеть чем угодно. То есть после прививки в любом случае силы иммунитета уходят на выработку антител к тому, с чем он встретился. То же самое в период заболевания какого-то. По этой причине мы видим в период заболеваемости ОРВИ частые осложнения бактериальной инфекции, потому что человек уже болеет, его иммунитет борется, и бактериям гораздо проще вызвать у человека заболевание. То же самое после прививок организм вырабатывает антитела к элементу прививки, следовательно, он может чем-то еще заболеть. Наталья Надольская:

Нельзя же сказать, что в начале декабря, если я приду в поликлинику, мне не сделают прививку от гриппа? Сделают же? Александра Катлинская:

Конечно, сделают. Наталья Надольская:

В январе сделают. Есть ли смысл в таких прививках, когда уже пик заболеваемости?

Александра Гордиевская, главная медицинская сестра:

В январе не сделают вам прививку. Ни в январе, ни в феврале, потому что потому что прививочная кампания против гриппа заканчивается в декабре. Наталья Надольская:

Успейте сделать прививку в декабре.

Андрей Перепечко, противник вакцинации:

Другими словами, прививаться нужно, как переобуваться – шиномонтаж. Наталья Надольская:

Правильно. Какой смысл – шиномонтаж в январе? Андрей Перепечко:

Начинается – прививаться, как переобуваться. То есть самые продуманные, чтобы не стоять в очередях потом и на цены не попадать – начинать переобуваться с конца сентября. Правильно говорю? Александра Гордиевская:

Да, правильно. Андрей Перепечко:

Сделайте все постепенно, медленно и потом не будете в очереди.