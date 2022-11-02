«Нужно время для выработки антител». Когда лучше всего вакцинироваться от гриппа?
Гриппом болеют люди всех возрастов в любое время года, однако пик заболеваемости приходится на осенне-зимний и зимне-весенний периоды. По мере приближения эпидемиологического сезона многие колеблются, стоит ли делать прививку. На одной чаше весов страх подхватить неприятную болезнь, а на другой – все тот же страх, но уже от последствий вакцинации. О том, насколько обоснованы опасения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вопрос врачам. Когда нужно делать прививку – уже пора или надо еще подождать немножко?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кстати, я еще не делала. Есть ли какие-то сроки? Пик заболеваемости, подъем – это середина ноября. Когда нужно сделать, крайний срок, прививку?
Александра Катлинская, врач-инфекционист:
По-хорошему вакцинация от гриппа начинает осуществляться с начала сентября. Это самое лучшее – сентябрь-октябрь, успеть в эти сроки сделать вакцинацию.
Наталья Надольская:
То есть до конца октября?
Александра Катлинская:
До конца октября лучше всего успеть сделать, потому что нужно время для выработки антител – это где-то порядка 7-21 день. В среднем две недели нужно вашему организму, чтобы выработать защитное количество антител от гриппа.
Алеся Лакина:
То есть, если в эти две недели человек где-то заразился гриппом, он будет болеть и прививка ему не поможет?
Александра Катлинская:
Да, он может заболеть чем угодно. То есть после прививки в любом случае силы иммунитета уходят на выработку антител к тому, с чем он встретился. То же самое в период заболевания какого-то. По этой причине мы видим в период заболеваемости ОРВИ частые осложнения бактериальной инфекции, потому что человек уже болеет, его иммунитет борется, и бактериям гораздо проще вызвать у человека заболевание. То же самое после прививок организм вырабатывает антитела к элементу прививки, следовательно, он может чем-то еще заболеть.
Наталья Надольская:
Нельзя же сказать, что в начале декабря, если я приду в поликлинику, мне не сделают прививку от гриппа? Сделают же?
Александра Катлинская:
Конечно, сделают.
Наталья Надольская:
В январе сделают. Есть ли смысл в таких прививках, когда уже пик заболеваемости?
Александра Гордиевская, главная медицинская сестра:
В январе не сделают вам прививку. Ни в январе, ни в феврале, потому что потому что прививочная кампания против гриппа заканчивается в декабре.
Наталья Надольская:
Успейте сделать прививку в декабре.
Андрей Перепечко, противник вакцинации:
Другими словами, прививаться нужно, как переобуваться – шиномонтаж.
Наталья Надольская:
Правильно. Какой смысл – шиномонтаж в январе?
Андрей Перепечко:
Начинается – прививаться, как переобуваться. То есть самые продуманные, чтобы не стоять в очередях потом и на цены не попадать – начинать переобуваться с конца сентября. Правильно говорю?
Александра Гордиевская:
Да, правильно.
Андрей Перепечко:
Сделайте все постепенно, медленно и потом не будете в очереди.
Алеся Лакина:
Мне кажется или вы сейчас рекламируете прививки?
Андрей Перепечко:
Я подталкиваю тех, кто еще не созрел, не определился. Давайте, идите.
Алеся Лакина:
Если человек привился в прошлом году от гриппа, нужно ли ему в нынешнем году прививаться?
Александра Катлинская:
Да, конечно, нужно, потому что каждый год обновляется вакцина, перечень этих штаммов, которые входят в вакцину. Потому что каждый год вирус очень хорошо мутирует и мы встречаемся с новыми штаммами вируса гриппа.
«Прививка не гарнирует 100%-ную защиту». В чем плюсы вакцинации, рассказала врач – подробнее здесь.