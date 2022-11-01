Как сохранить свою улыбку здоровой? О правилах ухода за зубами рассказывают малышам

Продолжается благотворительная акция «С улыбкой в мирное будущее», приуроченная к 70-летию одного из столичных учреждений здравоохранения. Сегодня это Минский городской детский клинический центр по стоматологии, которому всего лишь год, а ранее на его месте была детская стоматологическая поликлиника, которая уже десятки лет на страже стоматологического здоровья детского населения.

Евгения Коршикова, главный врач учреждения здравоохранения «Минский городской детский клинический центр по стоматологии»:

Мы поставили интересную для наших врачей задачу. Обычно наши пациенты приходят к нам, и мы оказываем помощь. В наш юбилей мы решили, что мы выйдем к нашим маленьким пациентам. И, конечно, для нас задача номер один – посетить детские интернатные учреждения. Мы в течение двух месяцев им будем рассказывать о профилактике стоматологических заболеваний, о том, как сохранить свою улыбку здоровой.

Акция направлена на профилактику болезни зубов среди населения. На первом обучающем этапе специалисты рассказывают детям о правилах гигиены полости рта, а также средствах по уходу за зубами. Белорусский фонд мира подготовил творческие номера для ребят из детских домов и интернатов. А на третьем игровом этапе для детей организованы спортивные площадки и разнообразные активности.

Евгения Коршикова:

Мы хотим познакомить детей из интернатных учреждений с довольно интересными, но достаточно редкими видами спорта. Наша акция проходит с 7 октября, и за это время мы побывали в Детском доме № 3, в Детском доме № 7, «Семь Я» он называется, в Детском городке Ленинского района и в Детском доме № 5. Это для нас неоценимый опыт. В этом нам очень помогают студенты Белорусского медицинского университета. Здоровая улыбка – это самое главное, что мы хотим сохранить для наших детей. Во время работы с детьми студенты медуниверситета все больше вникают в свою будущую профессию и осознают, насколько это важно, интересно и увлекательно.

Елена Кармалькова, доцент кафедры стоматологии детского возраста УО «Белорусский государственный медицинский университет»:

Каждого ребенка в присутствии родителей мы обучаем методу чистки зубов. Этот метод индивидуален по возрасту, по состоянию зубов. Мы работаем индивидуально с каждым пациентом. Прежде чем пациент приходит на лечение зубов, он уже владеет навыками гигиены полости рта, он знает, что можно есть, какие полезные продукты, какие продукты вредные. Наши студенты наглядно, с использованием моделей челюстей показывают необходимые движения. О правилах заботы о зубах рассказывают не только малышам, но и их родителям, а также демонстрируют видеоролики по стоматологии.

Елена Кармалькова:

После того как первый визит осуществился и его научили правильно чистить зубы, мы им назначаем следующий раз. Он уже приходит к нам со своей зубной щеткой и пастой, мы корректируем пасту, обязательно даем советы по тому, какая она должна быть конкретно у этого пациента, конкретно этому пациенту подбираем зубную щетку. Как только маленький пациент овладеет базовыми знаниями ухода за зубами, он может смело отправляться на санацию полости рта. Во время каждого последующего визита врачи определяют у ребенка индекс гигиены полости рта и состояние его зубов, при необходимости дают рекомендации.