«Прививка не гарнирует 100%-ную защиту». В чём плюсы вакцинации, рассказала врач

Гриппом болеют люди всех возрастов в любое время года, однако пик заболеваемости приходится на осенне-зимний и зимне-весенний периоды. По мере приближения эпидемиологического сезона многие колеблются, стоит ли делать прививку. На одной чаше весов страх подхватить неприятную болезнь, а на другой – все тот же страх, но уже от последствий вакцинации. О том, насколько обоснованы опасения, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Андрей Перепечко, противник вакцинации:

Громче это скажите, пожалуйста, Александра. Не гарантирует. 100 %-ную гарантию только «Белгосстрах» дает. На правах рекламы.

Алеся Лакина:

После прививки может человек заболеть сам и заразить окружающих?

Александра Катлинская:

Да, прививка не гарантирует 100 %-ную защиту от заражения любой инфекцией. Человек может заболеть и, конечно же, если он заболел, заразить окружающих. Однако риск тяжелого течения гораздо снижается, что мы видим по статистике госпитализации пациентов.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Екатерина, можно сказать, когда после прививки сформируется защита организма?