«Это работает лучше всего». Фитооздоровитель о чудодейственной силе целебных трав
Болит горло, заложен нос и стреляет в ухе. По статистике, не менее 40 % населения Земли болеют хроническими заболеваниями лор-органов. Начиная с простого насморка, нередко они дают осложнения и могут привести к серьезным последствиям. О том, можно ли избежать и как лечить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как часто к вам обращаются с последствиями ОРВИ, например, простуд? Или чаще всего, сразу есть какой-то симптом, какое-то заболевание респираторное – уже идут и говорят, что выпишите какую-нибудь травку?
Ольга Букат, магистр биологических наук, биолог, фитооздоровитель, педагог:
Именно я занимаюсь чаще больше профилактикой. То есть ко мне идут за сборами иммунными, для бани, при кашле, детскими, утренними, вечерними такого плана профилактического, чтобы можно было его пить каждый день, чтобы этот сбор не вредил детям, если они есть в семье, пожилым людям. Соответственно, я подбираю такие наиболее нейтральные травы, которые обладают хорошим, достаточно действенным эффектом. Если их пить на постоянной основе каждый день или неделю, заменяя периодически на компот, цикорий, просто воду, отвар шиповника, то, на мой взгляд, это работает лучше всего.
Ольга Букат:
Когда они есть на столе с маленького возраста каждый день, тогда люди перестают бояться трав. Приходят в лес, начинают узнавать хвою сосны, лист земляники, дикой смородины, сами себе начинают его собирать – тогда я больше всего радуюсь, потому что, считаю, что моя цель достигнута. Я не просто сама раздаю людям эти сборы, а помогаю им прикоснуться к природе и научиться чувствовать, какое растение им сейчас подходит. Некоторые люди берут участки, начинают высаживать какие-то растения, которые подходят именно им – скажем, боярышник или та же самая смородина, облепиха как хорошее, например, от герпеса средство. В таком случае еще и сила растений помогает людям не только с точки зрения биохимии, действующих веществ, но еще с точки зрения – пускай это называется самовнушением или эффект плацебо. Когда мы любим свое дело, бережно относимся к этому чаю, угощаем им домашних своих людей в нашем окружении – мне кажется, что это работает тоже очень сильно. Сильнее, чем нам кажется.
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