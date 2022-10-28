«Это работает лучше всего». Фитооздоровитель о чудодейственной силе целебных трав

Болит горло, заложен нос и стреляет в ухе. По статистике, не менее 40 % населения Земли болеют хроническими заболеваниями лор-органов. Начиная с простого насморка, нередко они дают осложнения и могут привести к серьезным последствиям. О том, можно ли избежать и как лечить, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Как часто к вам обращаются с последствиями ОРВИ, например, простуд? Или чаще всего, сразу есть какой-то симптом, какое-то заболевание респираторное – уже идут и говорят, что выпишите какую-нибудь травку?

Ольга Букат, магистр биологических наук, биолог, фитооздоровитель, педагог:

Именно я занимаюсь чаще больше профилактикой. То есть ко мне идут за сборами иммунными, для бани, при кашле, детскими, утренними, вечерними такого плана профилактического, чтобы можно было его пить каждый день, чтобы этот сбор не вредил детям, если они есть в семье, пожилым людям. Соответственно, я подбираю такие наиболее нейтральные травы, которые обладают хорошим, достаточно действенным эффектом. Если их пить на постоянной основе каждый день или неделю, заменяя периодически на компот, цикорий, просто воду, отвар шиповника, то, на мой взгляд, это работает лучше всего.