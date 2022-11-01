Паническая атака. Как справиться с приступом самостоятельно, а когда нужно срочно вызывать скорую?
Необъяснимый приступ мучительной тревоги, нехватка воздуха, потливость и удушье. К сожалению, большинство из нас в течение жизни сталкиваются с таким понятием, как паническая атака. Каждый день мы подвергаемся стрессам и эмоциональным переживаниям, порой становимся свидетелями чрезвычайных ситуаций и испытываем страх. Следствием может стать тот самый приступ тревоги.
Илона Берцевич, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:
Паническая атака – это внезапное очень сильное чувство тревоги, зачастую оно не зависит от места и времени. Может продолжаться от 50 минут до нескольких часов, в том числе до суток.
Наш организм реагирует на стресс выбросом адреналина. Как следствие, запускается механизм, который готовит тело к опасности. Дыхание учащается, а сердце начинает биться быстрее. Это вполне нормальная реакция организма при условии, если на то есть причина. А вот когда такой режим застал вас врасплох, к примеру, в магазине, за рулем автомобиля или даже во сне, это повод обратиться к специалисту.
Илона Берцевич:
Первое, что необходимо делать, – это сконцентрироваться на дыхании. Дыхание под счет. Раз-два-три-четыре – вдох, раз-два-три-четыре – задержка дыхания, раз-два-три-четыре-пять-шесть – выдох, раз-два-три-четыре – задержка дыхания. И снова по кругу, и так до 2-3 минут. Затем это можно повторить до момента успокоения.
В качестве первой помощи также можно использовать технику заземления. Внимательно посмотрите на пять вещей, которые вы видите. Дальше обратите внимание на пять вещей, которые вы слышите, и на пять вещей, которые можете почувствовать. Такая техника поможет вам понять, что вы находитесь в безопасности.
Илона Берцевич:
Можно измерить пульс. Пульс измеряется самостоятельно двумя пальцами (указательным и средним). Внутренняя сторона запястья, наружная – ближе к большому пальцу. Это поможет успокоиться, а также контролировать сердечно-сосудистую систему. В том числе по возможности необходимо измерить артериальное давление. Если вы находитесь на улице, в аптеке, практически во всех аптеках сейчас есть тонометры, поэтому вы можете зайти и свободно его измерить.
Такое состояние не стоит пускать на самотек. Паническая атака может быть причиной развития множества фобий, бессонницы, проблем с нервной системой, а также значительно ухудшит качество жизни.
Илона Берцевич:
Многое зависит от возраста, физического состояния, а также особенностей характера. К примеру, если это женщина 50 лет и у нее есть стенокардия, а также бронхиальная астма, то паническая атака для нее может быть опасной. Ей необходимо в первую очередь бригаду скорой помощи или самостоятельно обратиться в учреждение здравоохранения. Если же это молодой человек 25-30 лет и у него хорошая физическая подготовка, то, как правило, с панической атакой он может справиться самостоятельно. По прошествии панической атаки обязательно необходимо обратиться к психотерапевту.
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