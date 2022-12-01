«Никаких жалоб у этих женщин не было». Как выявить рак, если никаких симптомов не наблюдается?

Обсудим болезнь, которая так или иначе касалась многих, – это страшный диагноз рак. Он вызывает шок, даже если выявляется у знакомых, не говоря о близких или самом человеке. Болезнь коварна тем, что зачастую протекает бессимптомно, поэтому главным оружием онкологов остается скрининг – своевременное обследование и выявление рака на ранних стадиях. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Что такое скрининг? Когда нужно его проходить? Где и в какое время надо начинать бить тревогу?

Виктор Кондратович, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Скрининг – это комплекс медицинских мероприятий, направленных на диагностику злокачественных новообразований у людей, которые не предъявляют жалоб. Екатерина Забенько:

То есть тревоги быть не должно? До наступления того момента, когда закрадываются какие-то подозрения, обследование – это для здоровых людей, которые чувствуют себя хорошо.

Виктор Кондратович:

Если пациенты уже обращаются с какими-то жалобами, то это уже не скрининг, а ранние диагностические мероприятия, направленные на онкопоиск. В связи с этим главная задача скрининга в отношении злокачественных образований – это снижение показания смертности, что очень важно. Классификация скрининга достаточно обширная. Он бывает массовый, бывает выборочный, бывает обязательный, бывает свободный. Что касается Республики Беларусь, мы используем в основном популяционный скрининг – скрининг, который охватывает определенную популяцию населения, допустим, 500 тысяч или 1 миллион населения. Также широко в Беларуси используется оппортунистический скрининг – это вид скрининга, когда пациент приходит к врачу с какой-то проблемой, например, у него появилась жлоба на кашель, если это женщина-пациентка, то доктор говорит, что надо обязательно сходить к гинекологу. Скрининговые мероприятия идут в Минске больше 10 лет. Пилотный проект появился в 2011 году. Это был скрининг рака молочной железы на базе 34-й поликлиники. Екатерина Забенько:

Давайте подключим к нашему диалогу Наталью Сергеевну. Она более подробно расскажет, как это было. Почему именно ваше учреждение здравоохранения было выбрано и за это время какому количеству женщин на ранней стадии удалось выявить рак молочной железы?

Наталья Дергач, главный врач УЗ «34-я Центральная районная клиническая поликлиника Советского района Минска»:

Мы были первым учреждением, которое начало проводить скрининг. Приобрели определенный опыт, за этот период охватили 70 % женщин скринингового возраста. Это от 50 до 69 лет. Это возрастная группа женщин, где наиболее часто выявляется рак молочной железы. У около 30 % женщин выявлены не только онкологические, но и предопухолевые заболевания, которые уже требуют ежегодного наблюдения и санации, чтобы предотвратить в дальнейшем рак молочной железы. Сам скрининг подразумевает проведение маммографии здоровых женщин раз в два года. Из выявленных женщин, у которых был рак молочной железы, надо отметить, что в рамках скрининга примерно 80-82 % было выявлено на ранней стадии, потому что маммография – это тот метод, который позволяет выявить опухоль молочной железы до 1 сантиметра, когда пальпаторно это еще определить невозможно. Екатерина Забенько:

Эти женщины, о которых вы говорите, у которых была выявлена болезнь, что-то подозревали? Наталья Дергач:

Нет, никаких жалоб у этих женщин не было.