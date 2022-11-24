Прямой эфир

Обычный насморк может привести к тяжёлым последствиям. Почему важно вовремя лечить нос?

24 ноября 2022 10:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отек слизистой, заложенность носа, зуд и чихание – главные симптомы коварного недуга, ринита. Под маской, на первый взгляд, безобидного насморка он может скрывать признаки серьезного заболевания.  

Обычный насморк может привести к тяжёлым последствиям. Почему важно вовремя лечить нос?-1

Екатерина Сипейко, врач-оториноларинголог 38-й городской поликлиники:  
Вначале это стадия отека, когда нос закладывает и мы перестаем дышать. Далее из носа начинаются слизистые прозрачные выделения. Затем, в следующей фазе, слизистые выделения из носа могут окрашиваться в желтый, зеленый или какой-то другой цвет – это не говорит о том, что присоединилась бактериальная инфекция. Это всего лишь наш организм условно борется с инфекцией, попадающей в полость носа. И насморк окрашивается.  

Обычный насморк может привести к тяжёлым последствиям. Почему важно вовремя лечить нос?-4

Если же насморк испытает вас на прочность больше 10 дней, а общее самочувствие стремительно ухудшается, самое время обращаться за медицинской помощью.  

Екатерина Сипейко:  
Если появляется высокая температура, больше 38 градусов, если появляются боли в области лица, пазух носа, чаще всего это щечные области, если есть какое-то припухание в области щек или лба, если процесс локализуется с одной стороны. Все эти симптомы могут говорить о том, что насморк перешел в гайморит, в острый верхний челюстной синусит или франтит.  

Обычный насморк может привести к тяжёлым последствиям. Почему важно вовремя лечить нос?-7

Виновник торжества – инфекция: вирусная, бактериальная или грибковая. Букет неприятных последствий в подарок. Иногда гайморит может стать причиной менингита – воспаления мозговой оболочки. Кроме того, невылеченный он неизбежно приобретает хроническую форму. И тогда справляться с рецидивами будет гораздо сложнее. Именно поэтому лечить насморк рекомендуют сразу.  

Екатерина Сипейко:  
Правильнее всего использовать промывание носа солевыми растворами. Взять шприц без иголочки, набрать физиологический раствор в шприц. Голову мы держим ровно или наклоняем чуть-чуть вперед, берем шприц и опорожняем его в одну половину носа. При этом голову никуда не наклонять и не закидывать.  

Обычный насморк может привести к тяжёлым последствиям. Почему важно вовремя лечить нос?-10

Облегчить дыхание помогут и сосудосуживающие капли. Главное – не переусердствовать, подобные препараты вызывают зависимость. Неделя – максимальный предел.  

Екатерина Сипейко:  
Когда вы будете использовать сосудосуживающие капли более 5-7 дней, нос будет в ответ на капли еще больше закладывать, носовое дыхание будет сильнее ухудшаться. Чтобы избежать зависимости, надо использовать капли только в ту ноздрю, которая не дышит, и брызгать всегда по направлению ко внешнему углу глаза этой же стороны.  

# Здоровье # Здоровье # Екатерина Сипейко # Вероника Макаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Боли в теле могут быть реакцией на психологические проблемы и стресс. Как это понять, разбираемся с врачом
24 ноября 2022 09:14

Боли в теле могут быть реакцией на психологические проблемы и стресс. Как это понять, разбираемся с врачом

Расширение сосудов и согревающий эффект. Почему при простуде полезно парить ноги, а от банок и горчичников лучше отказаться?
23 ноября 2022 18:45

Расширение сосудов и согревающий эффект. Почему при простуде полезно парить ноги, а от банок и горчичников лучше отказаться?

Поражаться могут любые органы. Может ли простуда привести к серьёзным осложнениям?
23 ноября 2022 18:34

Поражаться могут любые органы. Может ли простуда привести к серьёзным осложнениям?