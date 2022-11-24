Обычный насморк может привести к тяжёлым последствиям. Почему важно вовремя лечить нос?

Отек слизистой, заложенность носа, зуд и чихание – главные симптомы коварного недуга, ринита. Под маской, на первый взгляд, безобидного насморка он может скрывать признаки серьезного заболевания.

Екатерина Сипейко, врач-оториноларинголог 38-й городской поликлиники:

Вначале это стадия отека, когда нос закладывает и мы перестаем дышать. Далее из носа начинаются слизистые прозрачные выделения. Затем, в следующей фазе, слизистые выделения из носа могут окрашиваться в желтый, зеленый или какой-то другой цвет – это не говорит о том, что присоединилась бактериальная инфекция. Это всего лишь наш организм условно борется с инфекцией, попадающей в полость носа. И насморк окрашивается.

Если же насморк испытает вас на прочность больше 10 дней, а общее самочувствие стремительно ухудшается, самое время обращаться за медицинской помощью. Екатерина Сипейко:

Если появляется высокая температура, больше 38 градусов, если появляются боли в области лица, пазух носа, чаще всего это щечные области, если есть какое-то припухание в области щек или лба, если процесс локализуется с одной стороны. Все эти симптомы могут говорить о том, что насморк перешел в гайморит, в острый верхний челюстной синусит или франтит.

Виновник торжества – инфекция: вирусная, бактериальная или грибковая. Букет неприятных последствий в подарок. Иногда гайморит может стать причиной менингита – воспаления мозговой оболочки. Кроме того, невылеченный он неизбежно приобретает хроническую форму. И тогда справляться с рецидивами будет гораздо сложнее. Именно поэтому лечить насморк рекомендуют сразу. Екатерина Сипейко:

Правильнее всего использовать промывание носа солевыми растворами. Взять шприц без иголочки, набрать физиологический раствор в шприц. Голову мы держим ровно или наклоняем чуть-чуть вперед, берем шприц и опорожняем его в одну половину носа. При этом голову никуда не наклонять и не закидывать.