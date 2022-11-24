Боли в теле могут быть реакцией на психологические проблемы и стресс. Как это понять, разбираемся с врачом

Всегда ли правильно сдерживать свои эмоции? Сегодня сильный человек ассоциируется со спокойствием и уверенностью. Конечно, не стоит поддаваться негативным переживаниям, но и запирать их в себе тоже неправильно. Ведь рано или поздно они могут найти выход в болезни.

Оксана Пальчик, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»:

Соматизированное расстройство – это расстройство, при котором у человека эмоции выражены не сильно, но тело на стресс реагирует очень активно. То есть это когда у человека что-то болит в теле, но виновата в этом только нервная система, телесной болезни нет. Такое расстройство не представляет опасности для здоровья человека, но может значительно ухудшить качество его жизни. Если ваш терапевт или кардиолог не может определить, почему болит в области сердца, живота или груди, это вовсе не означает, что он плохой специалист. Возможно, дело в психике.

Оксана Пальчик:

К соматизированным расстройствам относятся головные боли напряженного типа, позиционное головокружение, дисфункция ЖКТ, боли гастрального характера, когда у человека болит желудок, а на самом деле там нет никакой язвы, нет ничего, к чему могла эта боль быть присоединена. То есть это когда в теле человека что-то плохо, какой-то дискомфорт, дисбаланс, но никаких объективных причин, подтверждающих, что это действительно заболевание тела, нет.

Это болезнь подавленных эмоций – гнева, страха, злости или агрессии. Когда человек не выдерживает свои чувства, он рано или поздно приходит к соматизированному расстройству. Оксана Пальчик:

Он ходит к врачам общего профиля, кардиологам, гастроэнтерологам, пульмонологам. Он проходит обследования, сдает анализы, ему все говорят, что ничего такого нет. И наконец кто-то говорит: а давайте-ка вы сходите к психотерапевту. Он приходит, и здесь все срастается. Человек понимает, что у него происходит то, что четко завязано только на нервной системе, его психике, и уже работает с психотерапевтом. Лечим медикаментозно, используются антидепрессанты, транквилизаторы, иногда нейролептики. И психотерапия, потому что соматизированное расстройство – это, как правило, расстройство специфической личности, тревожно-мнительной. Поэтому, конечно, работа с психологом или психотерапевтом немедикаментозная тоже очень важна.