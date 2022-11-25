Сколько времени нужно человеку, чтобы выспаться? Спросили у терапевта

Никита Реут, корреспондент:

В среднем при нормальной продолжительности сна человек проводит треть своей жизни в объятьях Морфея. Пренебрежение режимом ведет к неприятным последствиям. Какая же норма сна для детей и взрослых и чем опасно несоблюдение режима?

Анастасия Гаврушева, врач-терапевт городской клинической поликлиники № 39:

Во время сна наш организм отдыхает, и мы должны чувствовать себя бодрым в течение всего дня, должны быть полны сил и энергии. Но если мы не будем постоянно высыпаться, наш организм тоже даст сбой, у нас будет постоянная усталость, что в дальнейшем будет приводить к обострению или появлению хронических заболеваний, которые будут ухудшать качество жизни человека.

Количество времени, которое нужно уделять сну, не всегда однозначно, на него влияют индивидуальные особенности каждого человека, состояние здоровья и возраст. Так, продолжительность сна младенца, подростка и взрослого человека будут отличаться.

Анастасия Гаврушева:

Когда ребенок рождается, ему нужно на сон пример 17-20 часов в сутки, но когда ребенок взрослеет, его количество сна уменьшается. При достижении ребенка дошкольного возраста ему на сон нужно уделять где-то от 9 до 11 часов. Дневной сон для ребенка уже может быть не нужен, но может и нуждаться – все индивидуально. Качественный сон является таким же важным условием выживания, как вода и пища. Во время сна люди видят сновидения. У них есть важные функции – эмоциональная разрядка и упорядочение полученной в течение дня информации.

Анастасия Гаврушева:

Для того чтобы чувствовать себя хорошо, высыпаться, каждый человек должен иметь привычку ложиться и вставать в определенное время, чтобы у него выработался правильный режим сна. Конечно же, вести здоровый образ жизни, правильное питание, проветривание помещения перед сном, избегать эмоциональных нагрузок перед сном. При этом несоблюдение режима сна может развить тягу к вредным привычкам. Так, кофе и энергетики помогут создать лишь видимость бодрости.