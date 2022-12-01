Что такое скрининг и в каких районах Минска можно обследоваться на выявление рака? Рассказали медики

Обсудим болезнь, которая так или иначе касалась многих, – это страшный диагноз рак. Он вызывает шок, даже если выявляется у знакомых, не говоря о близких или самом человеке. Болезнь коварна тем, что зачастую протекает бессимптомно, поэтому главным оружием онкологов остается скрининг – своевременное обследование и выявление рака на ранних стадиях. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

На что направлен скрининг рака шейки матки? Это еще одна распространенная проблема в Беларуси. Где можно пройти обследование и начиная с какого возраста?

Ирина Иконостасова, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Цель скрининга – это выявление заболевания как можно в большем количестве в ранних стадиях. Где можно проходить обследование? С сентября этого года организовывается скрининг рака шейки матки в 4 районах в территориальных городских поликлиниках. Это Советский, Московский, Центральный и Ленинский районы. Начат пилотный проект по скринингу рака шейки матки. Проводится тест методом ПЦР-диагностики на папилломавирусную инфекцию, его еще называют ВПЧ-тест. Если у пациента ВПЧ-тест отрицательный, то следующая явка пациента через 5 лет. Если этот тест положительный, то дальше этот пациент идет к гинекологу и проходит протокольные дополнительные обследования (кольпоскопия, биопсия, жидкостная цитология). Екатерина Забенько:

Вы перечислили те районы, в которых можно провести скрининговые обследования. Могут ли женщины из других районов поучаствовать в этом проекте?

Ирина Иконостасова:

Нет. Поскольку скрининг организован таким образом, что берется информированное согласие пациента (под роспись). Екатерина Забенько:

Есть целая схема, как это работает? Ирина Иконостасова:

Конечно. Это протокольные вещи: заполнение электронной базы данных пациента, предоставление паспортных данных. Если пациент не желает давать свои данные, то автоматически он не будет участвовать в скрининге, но это не значит, что такие пациенты не будут обследоваться вообще. Они будут обследоваться общепринятым цитологическим методом и другими, которыми на сегодня работают все поликлиники города. Екатерина Забенько:

Знаю, что боятся каких-то очередей в поликлиниках, что придут к своему времени, а придется подождать. Есть такое или система налажена уже четко, все это можно сделать в короткий период времени?

Наталья Дергач, главный врач УЗ «34-я Центральная районная клиническая поликлиника Советского района Минска»:

Эта система налажена, потому что здесь же назначение проведения рентгенологического исследования, здесь четко по времени распределено. Поэтому женщина приглашается, она приходит в кабинет, соответственно, согласовывается время с учетом ее физиологических особенностей женских.

Виктор Кондратович, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Скрининг подразумевает собой не только медицинскую составляющую. Тут очень важную роль играет именно организационная составляющая. Мы активно приглашаем по списочному составу людей согласно адресу прописки, согласно возрасту. Обзваниваем, отправляем приглашения, чтобы они пришли. Это и есть скрининг. Потому что когда пациент приходит и предъявляет жалобы, то это уже не скрининг, это уже с предъявлением жалоб, это уже нездоровый человек пришел. Я еще хочу вернуться к объемам скрининга, который мы начали с 2011 года. Если на первом этапе было 10-15 тысяч населения, то в прошлом году уже было 72 тысячи пациентов. То есть мы взяли два района и попробовали свои силы: сможем мы это сделать или нет? И первый опыт показал, что да, мы сможем это проводить. И уже с июля этого года в охват скрининга мы запланировали 527 тысяч населения Минска. Их всех надо предупредить, объяснить, отправить приглашения и спланировать для них метод исследования, который предполагается по виду скрининга.