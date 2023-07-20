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От насморка до онкологии. Специалисты рассказали, какие болезни могут возникнуть на нервной почве

20 июля 2023 08:13
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Очень часто причиной смерти людей являются сердечно-сосудистые заболевания. Они могут возникнуть из-за стресса и сильных эмоциональных нагрузок. Ведь не зря говорят, что все болезни от нервов и советуют «не принимать близко к сердцу».

От насморка до онкологии. Специалисты рассказали, какие болезни могут возникнуть на нервной почве-1

Ольга Суджаева, доктор медицинских наук, заведующая лабораторией хронической ишемической болезни сердца РНПЦ «Кардиология»:
Помимо сердечно-сосудистой системы, страдает и дыхательная система, и острые стрессовые язвы желудочно-кишечного тракта, могут возникать и разные другие заболевания.

На нервной почве может появиться и аритмия. А если пациент начнет переживать, ситуация лишь усугубится.

Ольга Суджаева:
Может развиваться заново сахарный диабет. Длительно нервничающий человек это человек, который, как правило, ведет нездоровый образ жизни. Люди очень часто стресс или заедают, или закуривают, или употребляют больше алкоголя и окончательно снижают, если таковая была, физическую активность.

От насморка до онкологии. Специалисты рассказали, какие болезни могут возникнуть на нервной почве-4

Особенно тяжело людьми воспринимаются ситуации, которые выходят из-под контроля. Поэтому дозировать эмоциональную нагрузку очень непросто, а порой даже невозможно.

Ольга Суджаева:
Пытаются различные психометрические шкалы для этого использовать. Однако одна и та же психоэмоциональная нагрузка для одного человека будет абсолютно приемлемой. Для другого человека с другой наследственностью, с другими привычками, воспитанием и так далее она будет чрезмерной. Негативное влияние на сердечно-сосудистую систему могут оказывать не только отрицательные эмоции, но и положительные.

Порой слишком эмоциональные люди рискуют серьезно обжечься, ведь каскад биохимических реакций, вызывает адреналиновый ожог сердца.

От насморка до онкологии. Специалисты рассказали, какие болезни могут возникнуть на нервной почве-7

Виктория Протас, кризисный психолог:
На самом деле адреналин присутствует у нас ежедневно, только в разной степени и в разной дозе. Любая сильная эмоция влияет на здоровье организма. Есть направление в психологии психосоматика. Начиная от психосоматических расстройств насморк, повышение температуры заканчивая различными онкологическими заболеваниями.

От насморка до онкологии. Специалисты рассказали, какие болезни могут возникнуть на нервной почве-10

Когда наша тревога копится и превращается в беспокойный снежный ком, стоит замедлиться и разобраться в происходящем.

Виктория Протас:
Есть такое интересное правило, когда ты в стрессе начинаешь сразу что-то пытаться решать, прямо входить в эту ситуацию: остановись, подыши, 10 вдохов, 10 выдохов, то есть замедлись. Или есть такая техника у психологов, она называется «здесь и сейчас». Сейчас рубашка белая, она хлопковая, ковер бежевый шерстяной. То есть выпадай из этого состояния. И после того как ты вышел, реакция, естественно, будет другая, она уже будет снижена. И после этой сниженной реакции ты можешь принимать какие-то решения.

От насморка до онкологии. Специалисты рассказали, какие болезни могут возникнуть на нервной почве-13

Занимайтесь спортом, потому что любая физическая нагрузка помогает справиться с негативными эмоциями, но не переусердствуйте.

# Здоровье # Здоровье # Виктория Протас # Валерия Яскевич # Фотофакт

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