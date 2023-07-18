Почему все дети до года должны наблюдаться у невролога? Узнали у специалиста

Абсолютно каждый ребенок должен наблюдаться у невролога. Даже здоровому малышу важно пройти неврологический осмотр. Такие визиты нужно запланировать в определенные этапы развития нервной системы, которые нужно проконтролировать.

Виктория Яли, детский невролог медицинского центра «Нордин»: Одной из самых частых жалоб родителей является беспокойство ребенка. Беспокойство можно разделить на три группы. Физиологическое – это реакция ребенка на нехватку грудного молока у мамы, метеоризм у ребенка. Адаптационные – повышенная температура окружающей среды, реакция ребенка на холод, шум. И патологическое беспокойство, когда процессы возбуждения нервной системы преобладают над процессами торможения. Это требует медикаментозной коррекции.

Даже мамам важно уделять внимание каждой мелочи в развитии малыша и обращать на это внимание специалиста, так как некоторые особенности поведения проявляются только в расслабленном состоянии.

Виктория Яли:

Беспокойство ребенка сопровождается криком. По интенсивности крик может быть пронзительным, слабым, громким. Громкий крик может быть у здорового ребенка в возрасте до 2-3 месяцев до 2-3 часов. При объективном осмотре невролог обращает внимание на положение ребенка на пеленальном столе, как располагается голова по отношению к туловищу, не наклонена ли она к одному плечу, не запрокинута ли назад. Определяет размер большого родничка, измеряет окружность головы, оценивает мышечный тонус. Так, в возрасте до 2-3 месяцев для ребенка характерен флексорный мышечный тонус. Оценивают рефлексы периода новорожденности, сухожильные рефлексы.