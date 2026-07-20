«Шансон идет по кругу» – Ирина и Александр Круг рассказали, что подготовили для «Славянского базара»
«Славянский базар» прекрасен в первую очередь теми людьми, которых можно встретить в Витебске в эти дни.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Круг и Ирина Круг.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Как вас встретил фестивальный, юбилейный Витебск?
Ирина Круг, певица:
Прекрасно. Правда, дождь шел.
Александр Круг, певец:
С хорошим настроением – самое главное.
Александр Меженный, ведущий:
Ваш сольный концерт впервые на «Славянском базаре».
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Ирина Круг:
Это была моя мечта. И вот она осуществилась через много-много лет. Я очень хотела именно в рамках фестиваля выступить, именно со своим сольным концертом. Когда Саша появился, конечно, мне полегче. Звучат песни Михаила, это люди любят. И я рада, что сейчас его творчество опять восстанавливается, оживает.
Александр Круг:
Шансон идет по кругу.
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