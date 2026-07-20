«Шансон идет по кругу» – Ирина и Александр Круг рассказали, что подготовили для «Славянского базара»

Ирина Круг:

Это была моя мечта. И вот она осуществилась через много-много лет. Я очень хотела именно в рамках фестиваля выступить, именно со своим сольным концертом. Когда Саша появился, конечно, мне полегче. Звучат песни Михаила, это люди любят. И я рада, что сейчас его творчество опять восстанавливается, оживает.

Александр Круг:

Шансон идет по кругу.