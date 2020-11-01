«Надеемся, что подъём не продлится до февраля». Владимир Караник рассказал о возможном развитии пандемии коронавируса в Беларуси

Новости Беларуси. Экс-министр здравоохранения, а ныне губернатор Гродненской области Владимир Караник стратегии коронавирусной борьбы придерживается со всей страной, но все же с гродненскими врачами стремится более активно внедрять новые методы лечения по мере накопления мирового опыта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Занимаются анализом и прогнозированием.

Информация из первых рук: эта неделя отметилась снижением темпа прироста новых случаев инфицирования. Если тенденция сохранится, значит, мы вышли на плато. Медики называют его высокогорным плато, которое понемногу пойдет на спад.