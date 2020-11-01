«Надеемся, что подъём не продлится до февраля». Владимир Караник рассказал о возможном развитии пандемии коронавируса в Беларуси
Новости Беларуси. Экс-министр здравоохранения, а ныне губернатор Гродненской области Владимир Караник стратегии коронавирусной борьбы придерживается со всей страной, но все же с гродненскими врачами стремится более активно внедрять новые методы лечения по мере накопления мирового опыта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Занимаются анализом и прогнозированием.
Информация из первых рук: эта неделя отметилась снижением темпа прироста новых случаев инфицирования. Если тенденция сохранится, значит, мы вышли на плато. Медики называют его высокогорным плато, которое понемногу пойдет на спад.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Если мы понимаем: сейчас в структуре заболеваемости респираторными вирусными инфекциями ведущую роль играет коронавирус, то мы надеемся, что с течением времени пройдет перераспределение, и мы опять будем в большей мере видеть наши стандартные, не скажу родные, но стандартные вирусы. Это аденовирус, это вирусы гриппа. Благодаря прививочной кампании, надеюсь, эпидемии гриппа в этом году не будет. Но это будут те респираторные вирусы, с которыми мы привыкли иметь дело постоянно. Поэтому очень надеемся, что подъем коронавирусной инфекции не продлится до февраля, и мы будем видеть в ближайшие полтора-два месяца уже цифры снижения заболеваемости.
И чтобы скорее вторая волна COVID нас покинула, помочь ей должны сами люди. Соблюдать масочный режим, мыть руки, очень важно ограничить контакты. Специалисты говорят: пандемии полностью уходят, когда больше 60 % населения переболеет. Но хотите ли вы попасть в эти проценты – решать вам.
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