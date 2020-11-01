Городскому клиническому роддому №2 исполнилось 40 лет. Как изменилось учреждение за это время

Новости Беларуси. Молодые мамы нынче не такие уж молодые и неопытные. По статистике минчанки рожают первого ребенка почти в 29 лет, а второго и вовсе после 32. И с каждым годом родители все позже задумываются о детях. Всего в прошлом году в Большом городе родился 15 тысяч 881 ребенок. Между тем, уже доказано, что в семьях, где мама и папа заранее готовятся к беременности, дети развиваются быстрее: и физически, и психически. Как же подготовиться к рождению малыша? Как часто минчане сталкиваются с проблемой зачатия? И насколько опасен коронавирус для мамы и ребенка? Об этом и многом другом поговорим с нашим гостем. В студии «Большого города» – Сергей Пацеев, заместитель главного врача Городского клинического родильного дома №2. Илона Волынец, ведущая:

Сергей Владимирович, здравствуйте. Во-первых, хотелось бы начать с того, что ваше учреждение здравоохранения отметило юбилей, 40 лет, поздравляю вас, весь ваш коллектив. Что касается технического оснащения, чем можете сегодня похвастаться?

Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2:

За такое большое время нашего существования, работы, конечно, второй роддом претерпевал какие-либо реконструкции, изменения, в том числе и переоснащение. С 2008 года второй городской родильный дом Минска является перинатальным центром третьего уровня. И, конечно, под эту программу роддом был переоснащен, в настоящее время оснащен самым необходимым, высокотехнологичным оборудованием, которое необходимо для оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, а также детям. С 2008 года у нас работает отделение анестезиологии и реанимации для новорожденных, где оказывается помощь в том числе самым недоношенным детям с чрезвычайно низкой массой тела. Это самая высококвалифицированная помощь, в том числе мы используем искусственный сульфактант, всевозможные виды респираторной поддержки. Кроме того, в этом отделении возможно применение кардиохирургических операций у глубоко недоношенных детей. Для того чтобы поставить диагноз, необходимо новейшее диагностическое оборудование. И во втором роддоме функционирует одно из подразделений межрайонного перинатального ультразвукового центра.