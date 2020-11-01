Прямой эфир

Городскому клиническому роддому №2 исполнилось 40 лет. Как изменилось учреждение за это время

01 ноября 2020 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Молодые мамы нынче не такие уж молодые и неопытные. По статистике минчанки рожают первого ребенка почти в 29 лет, а второго и вовсе после 32. И с каждым годом родители все позже задумываются о детях.

Всего в прошлом году в Большом городе родился 15 тысяч 881 ребенок. Между тем, уже доказано, что в семьях, где мама и папа заранее готовятся к беременности, дети развиваются быстрее: и физически, и психически.

Как же подготовиться к рождению малыша? Как часто минчане сталкиваются с проблемой зачатия? И насколько опасен коронавирус для мамы и ребенка? Об этом и многом другом поговорим с нашим гостем. В студии «Большого города» Сергей Пацеев, заместитель главного врача Городского клинического родильного дома №2.

Илона Волынец, ведущая:
Сергей Владимирович, здравствуйте. Во-первых, хотелось бы начать с того, что ваше учреждение здравоохранения отметило юбилей, 40 лет, поздравляю вас, весь ваш коллектив. Что касается технического оснащения, чем можете сегодня похвастаться?

Городскому клиническому роддому №2 исполнилось 40 лет. Как изменилось учреждение за это время -1

Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2:
За такое большое время нашего существования, работы, конечно, второй роддом претерпевал какие-либо реконструкции, изменения, в том числе и переоснащение. С 2008 года второй городской родильный дом Минска является перинатальным центром третьего уровня. И, конечно, под эту программу роддом был переоснащен, в настоящее время оснащен самым необходимым, высокотехнологичным оборудованием, которое необходимо для оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, а также детям.

С 2008 года у нас работает отделение анестезиологии и реанимации для новорожденных, где оказывается помощь в том числе самым недоношенным детям с чрезвычайно низкой массой тела. Это самая высококвалифицированная помощь, в том числе мы используем искусственный сульфактант, всевозможные виды респираторной поддержки. Кроме того, в этом отделении возможно применение кардиохирургических операций у глубоко недоношенных детей. Для того чтобы поставить диагноз, необходимо новейшее диагностическое оборудование. И во втором роддоме функционирует одно из подразделений межрайонного перинатального ультразвукового центра.

Городскому клиническому роддому №2 исполнилось 40 лет. Как изменилось учреждение за это время -4

Илона Волынец:
Мы просто привыкли к тому, что самый крутой, оснащенный центр в стране это «Мать и дитя». Но, по сути, нет каких-то осложнений, заболеваний, случаев, когда вы вынуждены везти маму или малыша в «Мать и дитя»? Вы со всем можете справляться на базе своего?

Сергей Пацеев:
Система оказания помощи матерям и детям в Республике Беларусь разделена. У нас существует четыре уровня перинатальных центров. РНПЦ «Мать и дитя» относится к самому последнему, высшему, четвертому технологическому уровню. Мы относимся к третьему. У нас есть положение, в котором прописаны те пациентки, которых мы госпитализируем и переводим. Это происходит в тех случаях, если есть на то показания в РНПЦ «Мать и дитя». Да, такие случаи есть. Не потому что мы не можем оказать помощь.

Городскому клиническому роддому №2 исполнилось 40 лет. Как изменилось учреждение за это время -7

Илона Волынец:
Не потому что вы чем-то уступаете? А просто есть определенный порядок.

Сергей Пацеев:
У нас есть определенный порядок госпитализации данных пациентов. И перечень тех заболеваний, с которыми госпитализируются в РНПЦ «Мать и дитя». У нас есть еще отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Оно также имеет оснащение, необходимое для оказания медицинской помощи бесплодным парам. Это тоже высокотехнологичные операции. У нас также оснащен оперблок всем необходимым, чтобы мы могли проводить высокотехнологичные операции. У нас есть лапароскопическое оборудование, аппараты для аутогемотрансфузии Cell Saver. Это все мы используем для оказания помощи нашим пациентам.

Читайте также:

Врач рассказал, сколько пар в Минске страдает бесплодием и в каких случаях нужно приходить в Центр планирования семьи

«Муж и жена должны быть гражданами Республики Беларусь, и женщина должна быть моложе 40 лет». Как бесплатно сделать ЭКО?

«Проблема, в которой нужно поставить жирную точку». Врач – о родах на дому

# Беременность и роды # Здоровье # Сергей Пацеев # Илона Волынец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Даёт возможность двигаться даже парализованному человеку. Показываем первый в Беларуси экзоскелет
30 октября 2020 18:38

Даёт возможность двигаться даже парализованному человеку. Показываем первый в Беларуси экзоскелет

«Не всегда можно поставить диагноз сразу». Как работают с беременными, у которых обнаружили коронавирус?
30 октября 2020 09:42

«Не всегда можно поставить диагноз сразу». Как работают с беременными, у которых обнаружили коронавирус?

«Муж и жена должны быть гражданами Республики Беларусь, женщина – моложе 40 лет». Как бесплатно сделать ЭКО?
30 октября 2020 08:53

«Муж и жена должны быть гражданами Республики Беларусь, женщина – моложе 40 лет». Как бесплатно сделать ЭКО?